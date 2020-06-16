С украинцев запретят брать деньги за поиск работы за границей: Рада дала добро

Верховная Раде приняла в первом чтении законопроект № 2365, которым предлагается запретить плату за поиск работы за рубежом. Документ был зарегистрирован в парламенте еще осенью-2019, а сегодня, 16 мая 2020 года, его приняли за основу 273 голосами.

Документ предлагает:

запретить фирмам взимать с украинцев деньги за посредничество в поиске вакансий за рубежом;

установить штрафы для компаний, которые будут брать с людей деньги – от 34 тыс. до 85 тыс. гривен.

Поводом для разработки такого законопроекта стало то, что часто мошенники под видом агентств по трудоустройству берут 300-600 евро и отправляют человека в несуществующую компанию за границей, а то и вовсе исчезают.

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"Взимать с украинцев по 300-600 евро за поиск работы за рубежом – это настоящее мошенничество. Ведь в той же Польше дефицит рабочей силы настолько высок, что не нужно никому платить, чтобы устроиться на работу. Напротив, работодатели, а не кандидаты, должны платить посреднику за поиск работника", - объяснили во фракции "Слуга народа".

Напомним, из-за пандемии COVID-19 часть заробитчан потеряли работу. По оценкам правительства, за время всемирного карантина в Украину вернулись 2,2 млн заробитчан. О том, в каких сферах они могут найти работу на родине, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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