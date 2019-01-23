Украинцев атакуют корь и грипп: итоги дня

В Украине могут объявить об эпидемии кори, нарастает заболеваемость гриппом и ОРВИ, гривня укрепилась на 20 копеек

Украинцев атакуют корь и грипп: итоги дня Сергей Гусев 2019-01-23T20:30:39+02:00 Экономика В Украине могут объявить об эпидемии кори, нарастает заболеваемость гриппом и ОРВИ, гривня укрепилась на 20 копеек

Общество

4 раза за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий один украинский военнослужащий был ранен, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Минздрав до конца недели намерен подготовить документы для созыва специальной комиссии по рассмотрению вопроса о необходимости объявления эпидемии кори в Украине. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун после заседания правительства.

В 25 столичных школах в связи с подъемом заболеваемости гриппом полностью или частично ввели карантин, сообщили в Киевской городской государственной администрации. Отмечается, что руководители учебных заведений имеют право полностью или покласово приостанавливать учебный процесс при отсутствии 20% от общего количества учащихся по причине заболевания гриппом и ОРВИ.

14 653 больных гриппом и ОРВИ зарегистрировано в столице за 3-ю неделю 2019 года (за предыдущую неделю заболело 13067 чел.). В целом интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года. Сейчас показатель заболеваемости составляет 494,5 (за предыдущую неделю 441,3) и ниже эпидемического порога на 42,2%.

Ограничено движение в шести регионах для проезда тяжеловесных грузовых и пассажирских транспортных средств в среду, 23 января в связи с осложнением погодных условий. Об этом сообщили в Национальной полиции. Движение ограничено в Винницкой, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Черкасской и Киевской областях.

6,538 млн домохозяйств получали в 2018 году субсидии, что на 25,8% меньше, чем в 2017 году, сообщила Государственная служба статистики. Средний размер субсидии для компенсации затрат на оплату жилкомуслуг на одну семью в декабре 2018 года уменьшился на 28,8% по сравнению с декабрем 2017 года и составил 713 грн.

Заключил 751 договор на приобретение жилья Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье) в 2018 году в рамках реализуемых жилищных программ, что на 24% выше показателя 2017 года. Из них 339 – по программе "Доступное жилье", 299 – льготного молодежного кредитования, и 113 – льготных кредитов другим категориям, в том числе участники АТО, бюджетные работники, педагоги.

Не менее 50 единиц специальной аварийно-спасательной техники получит от Китая по условиям межправительственного соглашения в течение 2019-2020 годов ГосЧС. Будут поставлены автомобильные краны, гусеничные бульдозеры, автогрейдеры, пожарные машины.

Экономика

Укрепил на 20 копеек до 27,70 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 24 января по сравнению с предыдущим банковским днем, 23 января.

Вырос на 800 млн долл. по результатам 2018 украинский аграрный экспорт по сравнению с 2017 годом и достиг нового рекорда – 18,8 млрд долл. В страны Азии аграрных и пищевых продуктов экспортировано на 8 млрд долл., а в страны ЕС – 6,3 млрд. Основную часть украинского аграрного экспорта традиционно сформировали зерновые культуры, с долей 38,4%, масла – 23,3% и семена масличных культур – 10,2%.

На 2% больше чем в аналогичном периоде предыдущего года в украинских плортах было переработано грузов – 135,171 млн т. Грузооборот в портах растет на протяжении двух последних лет. Практически треть переваливаемых товаров в украинских морпортах – это зерно и продукты его переработки.

Экспортировала 24,43 тыс. т сливочного масла Украина за 10 месяцев 2018 г. и вошла в ТОП-5 мировых экспортеров. Об этом свидетельствуют данные аналитической службы Ассоциации производителей молока. Возглавляет мировой рейтинг экспортеров сливочного масла Новая Зеландия – 410,4 тыс. т, на втором месте – страны ЕС – 151,3 тыс. т, на третьем Беларусь – 73 тыс. т, на четвертом США – 43,7 тыс. т.

Мир

Канцлер ФРГ и президент Франции подписали новое соглашение о двустороннем сотрудничестве, в том числе в области обороны и безопасности. Соглашение предусматривает сближение экономической, внешней и оборонной политики двух стран, сотрудничество в приграничных регионах и "совместную парламентскую ассамблею", состоящую из ста французских и немецких депутатов. Этот договор обновляет и дополняет положения Елисейского договора, заключенного между Францией и ФРГ в 1963 году.

115 млн евро намерена инвестировать германская компания по производству древесноволокнистых плит (ДВП) Homanit Holding в постройку в Литве завода по производству ДВП. Это решение обусловлено ростом спроса местных производителей мебели, которым Homanit в настоящее время поставляет свою продукцию с двух заводов в Польше. Литва и Польша – крупнейшие поставщики шведской сети по торговле мебелью IKEA.

17 млн евро софинансирования Европейский инвестиционный банк может предоставить Чехии, Польше и Словакии для проекта по расширению в этих странах сети станций зарядки электрокаров. Проект, общий объем финансирования которого составляет 34 млн евро, предусматривает строительство к 2020 году 863 зарядных станций: 419 станций медленной зарядки (3,7 кВт – 22 кВт), 400 станций быстрой зарядки (22 кВт – 50 кВт) и 44 станции сверхбыстрой зарядки (150 кВт – 350 кВт)

Высокотехнологичные компании продолжают лидировать в рейтинге самых дорогих брендов мира в 2019 году, свидетельствуют результаты ежегодного исследования консалтинговой фирмы Brand Finance. Тройка лидеров не изменилась с прошлого года: первое место – Amazon, стоимость бренда которой увеличилась на 24,6%, до 187,9 млрд долл., второе – Apple (+5% и 153,6 млрд), третье – Google (+18%, 142,8 млрд). Четвертое место также занимает компания из США – Microsoft, поднявшаяся на эту позицию с 6-й строчки благодаря увеличению стоимости бренда более чем на 47%. Южнокорейская Samsung, напротив, опустилась с 4-го на 5-е место, она является единственной компанией в топ-20, стоимость бренда которой снизилась за год (-1,1%).

Впервые снизилось ниже 1 миллиарда количество людей на Земле, не имеющих доступа к электроснабжению. Одним из самых успешных примеров получения доступа к источникам энергии в 2018 году была Индия, которая завершила электрификацию всех своих сел. В Индонезии уровень электрификации составляет почти 95% по сравнению с 50% в 2000 году. В Бангладеш электрификация охватила уже 80% населения, по сравнению с 20% в 2000 году. Уровень доступа в Кении увеличился с 8% в 2000 году до 73%. В Эфиопии электрификация сейчас достигает 45% населения по сравнению с 5% в 2000 году.

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АВТОР: Сергей Гусев Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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