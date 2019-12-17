Украинцев без работы стало больше: обновлена статистика

/ Фото: Александр Яремчук

Количество официально зарегистрированных безработных среди населения Украины в ноябре 2019 года составило 288,9 тыс. человек. По сравнению с данными по безработице за октябрь-2019, число нетрудоустроенных выросло на 29,6 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

При этом среди городского населения безработных больше, чем среди сельского (162,1 тыс. против 126,8 тыс. человек). Кроме того, не могут трудоустроиться чаще женщины, чем мужчины (164,5 тыс. безработных женщин против 124,4 тыс. мужчин).

Впрочем, по данным официальной статистики, в Украине в ноябре росло не только количество безработных, но и количество вакансий – до 80,9 тыс. Нагрузка зарегистрированных безработных на одну вакансию составила четыре человека.

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Напомним, в Украине с 1 декабря из-за роста прожиточного минимума увеличился и максимальный размер пособия по безработице в Киеве – до 8408 гривен.

Ранее в Министерстве развития экономики также сообщали, что большинство украинцев увольняется по собственному желанию или по соглашению сторон. В ведомстве считают, что такой способ может использоваться не только в законно, но и для увольнения "неэффективных" работников при оптимизации деятельности или в условиях сокращения производства.

К слову, в Минсоцполитики также подсчитали, что в Украине женщины получают заработную плату на 20% ниже, чем мужчины. Подробнее – в сюжете новостей"Сегодня":

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