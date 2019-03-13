"Украинцев должно быть больше": Гройсман рассказал о поддержке семей с детьми

По словам премьера, многодетные семьи получат дополнительные выплаты

Фото: Кабинет министров Украины

"Украинцев должно быть больше": Гройсман рассказал о поддержке семей с детьми //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8eb/055/5c88eb055de7d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8eb/055/5c88eb055de7d.jpg 2019-03-13T13:45:00+02:00 Экономика По словам премьера, многодетные семьи получат дополнительные выплаты

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 13 марта, проанализировал существующие программы, направленные на поддержку семей с детьми и повышение рождаемости в стране, а также обсудил новые инициативы. Об этом сообщает правительственный портал.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что новые инициативы будут предусматривать, в частности, дополнительную финансовую поддержку.

"Украинцев должно быть больше. Для этого мы создаем как новые стандарты жизни, так и механизмы социальной поддержки. Среди них – программы "пакет малыша", "муниципальная няня", поддержка детей-сирот: в прошлом году впервые приобрели 829 квартир для тех, кто воспитывался только в детских домах", – сообщил он.

Гройсман также напомнил, что право на получение помощи получат все многодетные семьи уже с апреля 2019 года.

При этом, по прогнозам Министерства социальной политики, в этом году будут выданы более 310 тыс. "пакетов малыша", а также будет расти и количество заявлений родителей на услуги "муниципальной няни".

Напомним, что правительство Украины внедрило "пакет малыша" с сентября 2018 года, он формировался на основе опроса молодых мам. С февраля 2019-го список необходимых вещей был расширен.

Кроме того, право на получение денежного пособия при рождении ребенка в Украине имеет один из родителей или опекун, который проживает с ребенком. Сумма выплат не зависит от количества детей в семье и составляет 41 280 грн. Денежные выплаты производятся одноразово в сумме 10 320 грн, а остальная часть средств выплачивается равными частями на протяжении последующих 36 месяцев – по 860 грн в месяц. .

Между тем, анонсированная Гройсманом новая традиция для поддержки рождаемости в Украине набирает обороты. Наряду с "муниципальной няней" и "пакетом малыша" появляется такая электронная услуга, как "е-малыш".

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