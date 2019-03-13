"Украинцев должно быть больше": Гройсман рассказал о поддержке семей с детьми
По словам премьера, многодетные семьи получат дополнительные выплаты
Кабинет министров Украины на заседании в среду, 13 марта, проанализировал существующие программы, направленные на поддержку семей с детьми и повышение рождаемости в стране, а также обсудил новые инициативы. Об этом сообщает правительственный портал.
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что новые инициативы будут предусматривать, в частности, дополнительную финансовую поддержку.
"Украинцев должно быть больше. Для этого мы создаем как новые стандарты жизни, так и механизмы социальной поддержки. Среди них – программы "пакет малыша", "муниципальная няня", поддержка детей-сирот: в прошлом году впервые приобрели 829 квартир для тех, кто воспитывался только в детских домах", – сообщил он.
Гройсман также напомнил, что право на получение помощи получат все многодетные семьи уже с апреля 2019 года.
При этом, по прогнозам Министерства социальной политики, в этом году будут выданы более 310 тыс. "пакетов малыша", а также будет расти и количество заявлений родителей на услуги "муниципальной няни".
Напомним, что правительство Украины внедрило "пакет малыша" с сентября 2018 года, он формировался на основе опроса молодых мам. С февраля 2019-го список необходимых вещей был расширен.
Кроме того, право на получение денежного пособия при рождении ребенка в Украине имеет один из родителей или опекун, который проживает с ребенком. Сумма выплат не зависит от количества детей в семье и составляет 41 280 грн. Денежные выплаты производятся одноразово в сумме 10 320 грн, а остальная часть средств выплачивается равными частями на протяжении последующих 36 месяцев – по 860 грн в месяц. .
Между тем, анонсированная Гройсманом новая традиция для поддержки рождаемости в Украине набирает обороты. Наряду с "муниципальной няней" и "пакетом малыша" появляется такая электронная услуга, как "е-малыш".
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " "Украинцев должно быть больше": Гройсман рассказал о поддержке семей с детьми". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дети и преступления: как работает "детская" полиция в Украине
Ребят спасают футболом и обучают школьных учителей
Порошенко назвал размер помощи многодетным семьям
По словам президента, каждый украинец должен ощутить рост экономики