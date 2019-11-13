Украинцев дурят в магазинах: ТОП самых популярных уловок супермаркетов (видео)

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Украинцы страдают от мошенников при онлайн-шопинге и не только. Недобросовестные предприниматели и вне интернета расставляют ловушки для потребителей в расчете на невнимательность покупателей. Как не потерять деньги и на что обратить внимание, когда покупаете что-либо – от продуктов до техники? Новости "Сегодня" собрали ТОП самых популярных ловушек в супермаркетах.

Первое, где могут обмануть потребителя – торговый зал. На ценниках пишут одно, а на кассе вы рискуете увидеть совсем другое. Например, помидоры черри на прилавке стоили 29,9 грн, а на кассе их стоимость выросла до 40 гривен.

Схема рассчитана на невнимательных покупателей. Поэтому, чтобы не переплачивать, внимательно проверяйте, какая цифра стоит в чеке. Если магазин оправдывается тем, что не успел заменить ценники, вам обязаны продать товар по той цене, которая была указана в зале.

На втором месте торговых мошенничеств – поддельные чеки. Если документ фальшивый, в случае приобретения бракованного товара деньги за него вам не вернут.

"Обычный фискальный чек из супермаркета, а снизу написано "Не дійсний чек, навчальний режим". То есть потребитель видит, что обычный чек. А потом приходит домой, начинает разбираться и понимает, что обманули", – объясняет юрист Дмитрий Навроцкий.

Подлинность фискального чека можно проверить на сайте Государственной фискальной службы (ГФС). Нужно только зарегистрироваться и ввести необходимые данные.

"Государственная фискальная служба предоставляет информацию на электронную почту: действительный ли этот фискальный чек, или он поддельный", – отмечает Навроцкий.

Впрочем, есть и более простой способ определить оригинальность документа, прямо на кассе. На чеке должно быть указано наименование товара, сумма, фамилия продавца, дата, место покупки и номер кассового аппарата. Если хотя бы одной позиции нет – документ ненастоящий.

Третий вид ловушек – контрабандный товар. Сладости, сыры, деликатесы – все, чем лакомятся европейцы. Здесь, прежде чем покупать, нужно хорошенько подумать, ведь эти продукты попали в Украину нелегально, и о качестве с изготовителя не спросишь.

"Весь этот товар на территории Украины находиться не должен. Проблема в том, что нет языка [на упаковке], и мы даже не знаем, какие ограничения по здоровью, возрасту", – объясняет Навроцкий.

Поэтому если вы не видите на изделии украинского перевода, лучше от покупки отказаться.

"В случае пищевого отравления жаловаться не на кого. Украинцы рискуют купить просроченные продукты", – отмечает юрист.

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Но контрабандные просроченные продукты – это еще полбеды. В интернет-магазинах, на известных и разрекламированных платформах, вам могут продать нелегальную технику. Это четвертое место нашего ТОПа торговых мошенничеств.

"Присутствуют знаки Европейского Союза – и вы думаете "класс, все качественно". А теперь послушайте. У нас напряжение в электросетях значительно отличается от тех, что в Европе. У нас бешеные скачки напряжения", – предупреждает Навроцкий.

Поэтому стоит проверять инструкцию и характеристики продукта на украинском языке, а также наличие трилистника – это знак адаптации под отечественные электросети. Кроме того, важен фискальный чек. Все это обезопасит вас от обмана.

Напомним, ранее новости "Сегодня" также рассказывали, как вернуть неисправный товар недобросовестному магазину. Помимо прочего, эксперты советуют обращаться в полицию и Госпродпотребслужбу.

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