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Украинцев "кормят" дорогой малиной: цены не падают даже в разгар сезона

12 августа, 08:08

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Аналитики объяснили, что происходит со стоимостью популярной ягоды

Тенденция снижения оптовых цен на ягоды перестала касаться малины. Несмотря на то, что сезон этой ягоды вышел на свой пик, цены держатся на достаточно высоком уровне. Об этом свидетельствует мониторинг, который провели аналитики EastFruit.

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"Цены на украинском рынке малины колеблются в пределах 45-70 грн/кг (1,63-2,53 долл. за кг), что в среднем на 20% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Для сравнения в первой половине августа 2019 года оптовые цены на эту ягоду стартовали от 35 грн/кг (1,27 долл. за кг)", - отметили эксперты.

Они объясняют, что причин увеличения цен на малину несколько.

"Во-первых, в результате холодной весны и дождливого лета сезон местной малины в Украине начался с задержкой. К тому же неблагоприятные погодные условия сказались на качестве ягод – соответственно, производителям, которые могут предложить продукцию высшего качества, удается удерживать цены на малину на достаточно высоком уровне", - говорят специалисты.

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Кроме того, росту цен на малину способствует и в целом плохой урожай практически всех ягодных и косточковых культур.

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"Поскольку предложение многих ягод и фруктов в этом сезоне весьма ограниченное, потребители покупают те позиции, которые есть на рынке. Соответственно неплохой спрос на малину позволяют продавцам не пересматривать ранее уставленные цены в сторону снижения", - говорят аналитики.

Ещё одной причиной высоких цен на малину стало увеличение спроса со стороны заморозчиков, которые последние годы значительно увеличили свои мощности. К тому же, в результате неудачных сезонов 2017 и 2018 годов, многие фермеры вовсе отказались от выращивания малины.

"Следовательно, поддержку ценам последние два сезона оказывает не только увеличение спроса на малину, но и уменьшение предложения", - резюмировали эксперты.

Ранее новости "Сегодня" также рассказывали, почему фрукты и овощи в Украине стали "золотыми" в нынешнем сезоне:

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цены урожай ягоды малина цены на продукты оптовые цены

Источник: Сегодня

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