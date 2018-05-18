Украинцев, которые получают зарплаты выше 10 тысяч гривен, стало вдвое больше – Кабмин

Высокие оклады чаще всего платят фармацевтам и промышленникам

Украина в марте 2018 года выросло количество рабочих, которые получают заработную плату в 10 тысяч гривен и больше. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, их было 21,3% против 12,6% в марте прошлого года. При этом количество людей, которые получали минимальную зарплату, сократилось до 7,9% с 10.3%", – отмечают в Кабмине.

В отраслевом разрезе зарплаты выше 10-15 тысяч гривен получали в основном работники фармацевтической промышленности, металлургии и энергосектора.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, за год зарплаты украинцев выросли на 20%. Среди самых высокооплачиваемых профессий в апреле 2018 года Госстат указал финансистов, страховщиков и IT-шников, но лидерство удерживают работники авиационной сферы. В то же время, самые низкие доходы получают медики и курьеры.

К слову, ранее сами украинцы рассказали, какой зарплаты хватит на жизнь. Оказалось, что желаемый минимум совпадает во всех регионах, несмотря на фактическую разницу в оплате труда.