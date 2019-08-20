Украинцев стало меньше, а военнослужащие получат премии ко Дню Независимости: итоги дня

Общество

11 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий был ранен, сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

До 42,01 млн человек сократилась численность населения Украины по состоянию на 1 июля 2019 года – в январе-июне она уменьшилась на 143,1 тыс. человек, сообщили Госслужбе статистики.

Вступят в силу 1 октября 2019 года обновленные Государственные строительные нормы (ГСН), повышающие требования к пожарной безопасности в гостиницах.

Премии по 2 тыс. грн по случаю 28-й годовщины Независимости Украины получат военнослужащие, которые в 2019 году привлекались к выполнению задач в составе подразделений Объединенных сил. По 1 тыс грн получат все остальные военнослужащие.

11,9 тыс. образцов вооружения и военной техники поставлено Вооруженным силам в течение 2014-2019 годов, а также 1,4 млн единиц средств поражения, сообщил министр обороны Степан Полторак.

1000 кг разного вооружения способен поднять в воздух ударный беспилотник "Акинжи", который сейчас совместно разрабатывают Укроборонпром и турецкая компания Baykar Defence. Он будет оснащен двумя двигателями украинского производства, которые обеспечивают полет на высоте до 12 км. Дрон имеет размах крыла 20 метров и способен находиться в полете сутки.

ТОП-4 групп наиболее востребованных групп профессий, по данным Госслужбы занятости, сейчас выглядит так: высококвалифицированные рабочие (водители, швеи, электромонтеры, слесари, операторы заправочных станций, электрогазосварщики и др.), работники сферы услуг (продавцы, повара, охранники, официанты, пекари, бармены и парикмахеры), специалисты с опытом работы (бухгалтеры, врачи, воспитатели, учителя, специалисты государственной службы, фармацевты, инженеры и экономисты), профессии, не требующие высокой квалификации (подсобные рабочие, грузчики, уборщики, дворники, укладчики-упаковщики, сторожи, кладовщики и кухонные рабочие).

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До 100 000 евро в гривневом эквиваленте Фонд гарантирования вкладов физических лиц предлагает к 2027 году повысить сумму гарантированного возмещения. До конца 2019 года планируется первое повышение. Соответствующий законопроект сейчас разрабатывается.

Экономика

Укрепил на пять копеек – до 25,13 грн – национальную валюту по отношению к доллару Национальный банк на 21 августа по сравнению с предыдущим банковским днем.

Вывела с рынка 104 поднадзорных учреждений Нацкомфинуслуг в первом полугодии, в т.ч. 42 финансовых компании, 37 страховых компаний, 16 ломбардов, восемь кредитных союзов, шесть лизингодателей и один негосударственный пенсионный фонд.

Превысили 215 млрд грн активы небанковских финучреждений на 30 июня, что на 14% больше, чем на аналогичную дату 2018 года. При этом общие активы страховщиков выросли на 8 млрд грн, или на 14%, в т.ч. компаний по страхованию жизни – на 1,5 млрд грн, или на 13,6%, по рисковому страхованию – на 6,5 млрд грн, или на 14,1%. Общая стоимость активов финансовых компаний возросла на 36,6%, НПФ – на 14%, кредитных союзов – на 2,8%, ломбардов – на 0,3%.

Зарегистрировали 653 новых филиалов и представительств за шесть месяцев 2019 года финкомпании, ломбарды – 447, страховые компании -21, кредитные союзы – 18.

На 41,3 млрд грн кредитов выдали за первое полугодие финкомпании, ломбарды и кредитные союзы, что на 43,9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Лизингодатели заключили договоры финансового лизинга на 12,3 млрд грн (рост на 11,1%). Финансовые компании предоставили услуги факторинга на 23,9 млрд грн (рост на 71%). Платежи по страхованию жизни составили 2,1 млрд грн (рост 20,7%) и по рисковому страхованию – 25,2 млрд грн (рост 16,2%). Общие страховые выплаты составили 6,7 млрд грн (рост 9,8%).

Действуют 13 659 лицензий на территории Киевской области на право осуществления розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями, в том числе: алкогольными напитками – 7 585, табачными изделиями – 6 074. В июле выдано 1 359 лицензий на право осуществления розничной торговли (алкогольными напитками – 776, табачными изделиями – 583), приостановлено – 91 лицензий (алкогольными напитками – 60, табачными изделиями – 31), аннулировано – 93 лицензии (алкогольными напитками – 62, табачными изделиями – 61). В июле от платы за такие лицензии поступило 3,6 млн грн.

На общую сумму 100,991 млн долларов Украина в январе-июне импортировала тепловыделяющие сборки, являющиеся топливом для атомных электростанций, сообщила Государственная служба статистики. В России было закуплено 60,3 тонны ядерного топлива на сумму 49,5 млн долл. (в общей структуре закупок доля российского топлива составила 49,5%), а в Швеции – 70,4 тонны стоимостью 51,2 млн долл. Доля поставок из Швеции составила 50%. В Чехии было закуплено 770 кг на сумму 261 тыс. долл.

5,5 тыс. аграриев приняли участие в январе-июне в электронных земельных торгах, на которых они могут приобрести право аренды на земли сельхозназначения государственной собственности сроком на 7 лет. Всего за первое полугодие по результатам электронных торгов были реализованы права аренды 1385 земельных участков общей площадью 25 тыс. гектаров.

Мир

Более 55 человек погибли в северных регионах Индии в результате мощных ливней, наводнений, оползней и селей.

Лишь 23% жителей Германии поддерживают сохранение санкций против России, которые были введение в качестве наказания за войну против Украины. Опрос, проведенный институтом YouGov в Германии, показал, что более половины респондентов высказались за отмену экономического давления на Кремль: 21% сказали, что санкции нужно отменить немедленно, 32% выступили за постепенный процесс.

Выросла до 14% доля СПГ в объеме газа, поставляемого в Западную и Центральную Европу, в период с октября 2018 года по август 2019 с 5% за тот же период 2017-2018 годов. Доля норвежского газа снизилась до 33% с 38% – это многолетний минимум. Доля "Газпрома" снизилась на 1 процентный пункт, до 32% – это первое снижение с 2014-2015 гг.

Открылась крупнейшая в мире велопарковка – на центральном вокзале нидерландского города Утрехт, она рассчитана на 12,5 тыс. Первый день хранения бесплатный, далее – 1,25 евро в день.

Набирает обороты кампания по бойкоту японских товаров в Южной Корее, спровоцированная дипломатическим конфликтом двух стран. Изначально она затрагивала лишь туристический сектор и основные бренды, а теперь переросла в стремление избежать влияния Японии любого рода. Например, жители Южной Кореи распространяют в интернете списки, в которых предложены местные альтернативы японским товарам.

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