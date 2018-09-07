Украинцев в 2019 году ждет повышение пенсий

Сегодня, 15:07

В Пенсионном фонде объяснили, как будут расти выплаты

Украинцев в 2019 году ждет повышение пенсий
Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

В 2019 году Пенсионный фонд проведет автоматический перерасчет пенсий. Выплаты повысят на 50% рост зарплат и на 50% рост инфляции. Об этом сообщил заместитель председателя Пенсионного фонда (ПФ) Владислав Машкин, передает УНН.

"В следующем году будет осуществлен перерасчет пенсий в связи с ростом средних зарплат. Это то перерасчет, который был анонсирован при проведении пенсионной реформы в октябре прошлого года. Пенсии должны быть повышены на 50% темпов роста средней заработной платы, и на 50% темпов роста инфляции", – сказал Машкин.

Также, по его словам, при подготовке бюджета Пенсионного фонда учитывается очередное повышение пенсий военнослужащим.

"Согласно решению правительства, в этом году происходит выплата 50% перечисленных пенсий, в следующем году – еще 25% от суммы повышение будет добавлено к пенсии", – уточнил Машкин.

Ранее в Министерстве социальной политики Украины развенчали миф о том, что пенсии в солидарной системе якобы будут уменьшаться или останутся на прежнем уровне, а повышения выплат в 2019 году не будет.

Также в ведомстве спрогнозировали, что пенсии в 2019 году должны увеличиться на 10-15%:
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