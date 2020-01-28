Украинцев заваливают импортной картошкой: что произошло

Украина выращивает больше картофеля, чем потребляет, но закупки из-за границы все равно растут

Украину заваливают импортными продуктами. Например, польское молоко уже стоит дешевле, чем отечественное. Не лучше ситуация и с картофелем – рекордный импорт вытесняет украинский продукт с рынка. Наши фермеры заработали на картошке меньше, чем потеряли на моркови, свекле и луке. Новости "Сегодня" разбирались, почему отечественная продукция проигрывает импортной и как это сказывается на ценах.

Украина занимает четвертое место в мире по посевам картофеля, такое же – по его употреблению (140 кг в год). В стране производят одну шестую всего мирового урожая этой культуры.

"У нас уникальная ситуация – за границей в это не верят – 40% картофеля у нас потребляют люди, которые сами его выращивают. Лишь 60% покупают в магазине", – говорит президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Казаченко.

"В Украине 98% картофеля производится в хозяйствах населения. Только от 2% до 5% в зависимости от года составляют сельскохозяйственные предприятия", – добавляет замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Инна Метелева.

В целом Украина выращивает приблизительно 20-22 млн тонн картошки в год, а потребляет – шесть миллионов. Почему же тогда мы видим на полках супермаркетов картошку из Турции и Египта?

"Торговым сетям интересно работать с большими объемами, соответствующими стандартами и соответствующими гарантированными поставками. Мы приходим и хотим увидеть картофель одного сорта, одного калибра, одного размера, не поврежденный", – объясняет Метелева.

Обычно импортной продукции в Украине больше всего весной, но в 2019 году она захватила прилавки магазинов еще осенью.

"С августа импорт максимально активизировался . В августе (это официальная статистика) импорт составил три тысячи тонн, в сентябре – уже 43 тысячи, а в октябре – более 90 тысяч тонн. По состоянию на начало ноября больше, чем 140 тысяч тонн завезли. Это при том, что мы никогда картошку не импортировали", – подсчитывает обозреватель аграрного рынка Лариса Гук.

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Самый активный поставщик картошки в Украину, по ее словам, – это Беларусь, доля которой составляет 60% импорта. Еще 10% завозим из Нидерландов, 8% – из Египта. Крупным импортером остается и Турция.

"Из Турции мы получаем картофель. Почему? Потому что многие люди любят молодую картошку, только не выращивают ее сами. А молодой турецкий картофель в феврале уже есть на прилавках", – отмечает Козаченко.

В 2019 году импорт стал рекордным по нескольким причинам, говорят эксперты.

"Первый момент – неурожай. Второй момент – фермеры рассчитывали так же заработать на картофеле. И начали выжидать, пока вырастут цены", – объясняет Гук.

Но не дождались – торговые сети стали закупать картофель в других странах, преимущественно в Беларуси.

"Когда везли из Беларуси, там цена была порядка 130 долларов за тонну. Но эта активность украинцев, которые безумно начали завозить на внутренний рынок, довели цену в Беларуси до 500 долларов за тонну", – отмечает Гук.

Впрочем, выяснилось, что часть белорусской картошки на самом деле была выращена в России, откуда ввозить картофель напрямую Украина не может.

"Россия никогда не была известной в этом мировом сегменте – как производитель картофеля. Я не помню за последние 20-30 лет, чтобы мы импортировали из России картофель", – поражается Козаченко.

В итоге ситуация с урожаем, а также осеннее укрепление гривни привели к тому, что покупать картофель за границей стало выгоднее, чем внутри Украины. И коммерсанты просто воспользовались благоприятной ситуацией. В профильном министерстве, впрочем, успокаивают украинцев.

"Мы имеем положительный баланс и обеспечены картофелем. Есть определенная сезонность с точки зрения молодого картофеля, картофеля, подготовленного к продаже по определенным требованиям. Да, это есть. Но на каждый сегмент есть покупатель. Если мы смотрим на рынок, то мы на 99% обеспечены отечественным продуктом", – говорит замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

Напомним, ранее эксперты прогнозировали рост цен на овощи в Украине. Отечественные фермеры все еще надеются продать свою продукцию подороже, но есть нюансы.

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