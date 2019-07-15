Украинцев ждет "осенний" рост цен: эксперты дали прогноз
Специалисты перечислили причины грядущего ускорения инфляции
В июне 2019 года впервые с начала года зафиксирована дефляция, однако во втором полугодии рост цен в Украине ускорится. Такой прогноз новостям "Сегодня" озвучили экономические эксперты.
"Ожидаем высокие темпы инфляции, которые превысят прогнозы Нацбанка (5% за год) почти вдвое, то есть инфляция за 2019 год составит более 9%, но до 10% не дотянет", - считает исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
Он называет такие причины роста цен, как подорожание газа в отопительный сезон, а также осенний рост курса доллара выше 27,5 грн/долл., что потянет за собой удорожание импорта (прежде всего топливо, автомобили, бытовая техника, электроника).
С ним согласен глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, однако его прогноз более оптимистичен:
"За год инфляция составит 8-8,5%, не более. Уже в июле дефляции не будет из-за повышения акцизов на алкоголь, роста соцстандартов. Ждем небольшую инфляцию, менее 0,5%", – говорит Дорошенко.
Подробнее об инфляции в Украине читайте на сайте "Сегодня" в материале "Как изменились цены за полгода: фрукты подорожали, а топливо стало доступнее".
Напомним, также новости "Сегодня" разбирались в том, почему помидоры в Украине подорожали втрое, а картофель может стать дефицитом. Эксперты рассказали, как непогода убивала украинские посевы:
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