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Украинцев ждет "осенний" рост цен: эксперты дали прогноз

15 июля, 10:20

Специалисты перечислили причины грядущего ускорения инфляции

Фото: Григорий Салай, Сегодня

В июне 2019 года впервые с начала года зафиксирована дефляция, однако во втором полугодии рост цен в Украине ускорится. Такой прогноз новостям "Сегодня" озвучили экономические эксперты.

"Ожидаем высокие темпы инфляции, которые превысят прогнозы Нацбанка (5% за год) почти вдвое, то есть инфляция за 2019 год составит более 9%, но до 10% не дотянет", - считает исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Он называет такие причины роста цен, как подорожание газа в отопительный сезон, а также осенний рост курса доллара выше 27,5 грн/долл., что  потянет за собой удорожание импорта (прежде всего топливо, автомобили, бытовая техника, электроника).

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С ним согласен глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, однако его прогноз более оптимистичен:

"За год инфляция составит 8-8,5%, не более. Уже в июле дефляции не будет из-за повышения акцизов на алкоголь, роста соцстандартов. Ждем небольшую инфляцию, менее 0,5%", – говорит Дорошенко.

Подробнее об инфляции в Украине читайте на сайте "Сегодня" в материале "Как изменились цены за полгода: фрукты подорожали, а топливо стало доступнее".

Напомним, также новости "Сегодня" разбирались в том, почему помидоры в Украине подорожали втрое, а картофель может стать дефицитом. Эксперты рассказали, как непогода убивала украинские посевы:


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Тег цены, инфляция, прогноз, Украина, дефляция, рост цен, прогноз инфляции

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Источник:

Сегодня

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