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Украинцев ждет повышение прожиточного минимума и минзарплаты – Бюджетная декларация

7 июня, 11:14

Темпы роста "минималки" при этом замедлятся

Фото: Григорий Салай, Сегодня
Фото: Григорий Салай, Сегодня.

Прожиточный минимум в 2020 году планируют повысить с 2027 грн до 2189 грн, т. е. на 7,9%. Такие данные содержатся в проекте Бюджетной декларации на три года, показатели которой учитываются при написании проекта госбюджета.

Минимальная заработная плата, согласно документу, в 2020-м может вырасти чуть больше – на 13,2%, или до 4723 грн (с 1 января 2019-го, напомним, она составляет 4173 грн).

В 2018 году минимальная зарплата выросла на 16,3%, в нынешнем – на 12,1%.

В 2021 и 2022 годах темпы роста минимальной зарплаты замедлятся практически до ожидаемого уровня инфляции, т. е. до 5,9 и 5,7% соответственно.

Ранее эксперт Тарас Козак объяснял "Сегодня", почему в Бюджетную декларацию заложены умеренные показатели. При этом он считает, что на сегодняшний день нет поводов рассчитывать на перевыполнение этих прогнозов. 

Подробнее о "бюджетном плане" читайте на сайте "Сегодня" – "Доходы украинцев запрограммировали на три года вперед: что нас ждет".

Как сообщали новости "Сегодня", правительство планирует, что за три года средние зарплаты украинцев вырастут втрое:


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Тег госбюджет, прожиточный минимум, бюджетная резолюция, минимальная зарплата, бюджетная декларация, бюджет-2020

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Источник:

Сегодня

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