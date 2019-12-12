Украинцев ждет реформа прожиточного минимума: в Кабмине раскрыли детали

Министр Соколовская объяснила, что и когда и изменится в правилах расчета показателя

/ Фото: Сегодня

Кабинет министров Украины сделал первый шаг к повышению прожиточного минимума до "реального" уровня, одобрив законопроект на эту тему. Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская, которая также пояснила суть отвязки части выплат от прожиточного минимума.

"Мы предлагаем отвязать размер должностных окладов бюджетников и др., а также размер штрафов за административные и уголовные правонарушения, пени и еще многих выплат от прожиточного минимума. Только социальные выплаты и доплаты остаются привязанными к размеру прожиточного минимума. Если законопроект поддержит Верховная Рада, то он вступит в силу с 1 января 2021 года и предусмотрит изменения в 46 законах о механизме применения прожиточного минимума и необлагаемого минимума", - пояснила суть документа Соколовская на своей странице в Facebook.

По словам министра, такая реформа позволит создать предпосылки для существенного повышения прожиточного минимума и оказывать помощь тем, кто в ней реально нуждается. Так, инициатива позволит приблизиться к стратегической цели правительства – повышению размера прожиточного минимума до фактического уровня.

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"Сейчас есть разные подходы к определению сути "фактического прожиточного минимума". И мы будем поэтапно двигаться к тому, чтобы он составлял не менее 30-40% от размера средней заработной платы. Сейчас мы ориентируемся для различных категорий населения на 3-4 тыс. гривен", – сообщила министр.

Как добавила министр, правительство предлагает ввести:

Понятие "минимального должностного оклада в системе оплаты труда". Этот показатель будет устанавливаться законом о госбюджете. К нему будут привязаны зарплаты и оклады бюджетников и система оплаты труда в государственном секторе. По предложению Министерства юстиции вводится понятие "расчетная единица" и "штрафная ставка". Эти величины будут применяться для определения размеров штрафов и взысканий.

Соколовская также объяснила, почему правительство не может повысить прожиточный минимум уже сейчас.

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"Мы не можем поднять прожиточный минимум только для социальных выплат – потому что любое повышение автоматически повышает все другие показатели. Сегодня к прожиточному минимуму привязаны более 150 видов выплат, среди которых: заработная плата, должностные оклады, плата за выдачу лицензии, административные сборы, государственная пошлина, судебный сбор, штрафы и т.д. <...> Максимальный размер пособия составляет два прожиточных минимума. В то же время должностной оклад судей Верховного суда составляет 55 прожиточных минимумов. Поднимая прожиточный минимум на 100 грн, мы увеличиваем выплаты для получателей социальной помощи на 200 грн, а для судей Верховного суда – на 5500 грн", – написала Соколовская.

Напомним, с 1 декабря 2019 года в Украине увеличился прожиточный минимум. Повышение базового показателя предусмотрено законом о государственном бюджете на 2019 год. При этом минимальная зарплата с 1 декабря не изменилась.

Также сообщалось, что бюджет-2020 предусматривает повышение прожиточного минимума на 550 гривен. Плановое повышение должно состояться в январе, июле и декабре.

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