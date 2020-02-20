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Украинцев ждет рекордно раннее начало сезона молодой картошки

20 февраля, 08:12

Трейдеры представили предварительный прогноз

Несмотря на то что украинцев заваливают импортной картошкой, первый ранний картофель от отечественных фермеров появится на рынке уже в начале апреля. Об этом сообщили аналитики "Инфо-Шувар" со ссылкой на предварительные прогнозы трейдеров.

Отмечается, что такая ситуация возможна, если весна не будет экстремально холодной. По прогнозам, особенностью этого сезона будет не только ранний старт – предложение первой картофеля значительно увеличится по сравнению с последними годами, считают эксперты.

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Они подчеркивают, что в этом году производители Закарпатья и Юга увеличили площади под ранним картофелем. Фермеры рассчитывают продавать урожай по рекордно высокой цене, учитывая прогноз дефицита предложения "старой" картошки в конце сезона.

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В 2019 году сезон украинской раннего картофеля открылся в конце апреля с ценой 30-35 грн/кг, а уже в середине мая ранний картофель продавали по 15-19 грн/кг. В 2020 году первый картофель украинские фермеры начали сажать в теплицах еще в январе.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за неурожая Украина впервые начала закупать картошку в Беларуси. В том, какого качества овощи завозят в Украину, разбирались новости "Сегодня":

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