Украинцев ждет рост курса доллара и цен: S&P обновило прогноз

Аналитики перечислили основные "тормозящие" факторы в экономике страны

Фото: пресс-центр НБУ

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings, которое подтвердило кредитные рейтинги Украины, ожидает замедления роста реального ВВП страны до 2,5% в 2019 году с 3,3% в 2018 году. Об этом говорится в сообщении агентства.

Прогнозы агентства не предусматривают резкого повышения ВВП Украины. До 2022 года экономика страны будет расти в среднем менее чем на 3%, считают аналитики. В частности, на 2020 год S&P прогнозирует рост 2,8%, а на 2021-й и 2022-й – по 3%.

Также в S&P рассчитали прогноз курса доллара в Украине. Ожидается, что к концу 2019 года гривня ослабнет до 28,6 грн/долл., к концу 2020-го – до 29,5 грн/долл., к концу 2021-го – до 30 грн/долл., 2022-го – 30,5 грн/долл.

"Мы прогнозируем дальнейшее снижение курса национальной валюты Украины и обусловленное этим повышение цен, и, соответственно, ожидаем, что уровень инфляции приблизится к целевому показателю НБУ на среднесрочную перспективу (5% +/-1%), но все еще будет его превышать", – отмечает также S&P.

Почему рост ВВП замедлился

В S&P пояснили, что экономический рост замедлится на фоне более медленного повышения зарплат и внешнего спроса, а также снижения темпов роста инвестиций, ведь бизнес откладывает некоторые решения в ожидании результатов выборов. Кроме того, влияние окажет высокая сравнительная база 2018 года – она возникла из-за рекордного урожая.

Для ускорения роста, по данным агентства, Украине необходимо привлекать больше иностранных инвестиций. Кроме того, как отмечают аналитики, рост сдерживает низкий уровень кредитования бизнеса. Также агентство напоминает, что Украину ждут пиковые выплаты по госдолгу.

"Несмотря на рост номинального ВВП – в среднем на 21% начиная с 2016 года, показатель ВВП на душу населения все еще ниже показателя 2013 года и вернеется к этому уровню лишь в 2021 году", – считают в S&P.

Агентство также называет существенным риском результаты президентских и парламентских выборов. "Риск изменения политического курса, вероятно, уменьшится, если действующий президент будет переизбран", – говорится в сообщении агентства.

Напомним, ранее эксперты спрогнозировали, что будет с курсом доллара и ценами после выборов:

Напомним, ранее Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз роста экономики Украины в 2019 году на уровне 2,7%. В 2020 году ожидается рост реального ВВП Украины на 3%, как и ранее. При этом среднегодовая инфляция в Украине прогнозируется на уровне 8% в 2019 году и 5,9% в 2020-м.

По данным Государственной службы статистики, рост реального ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стал максимальным за последние семь лет, демонстрируя ускорение третий год подряд.

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