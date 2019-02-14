Украинцев ждет рост экономики: Кубив показал оптимистичный прогноз

Расчеты Минэкономразвития отличаются от данных Нацбанка

Фото: пресс-центр НБУ

Украинцев ждет рост экономики: Кубив показал оптимистичный прогноз //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/09c/0d0/5c409c0d0d03a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/09c/0d0/5c409c0d0d03a.jpg 2019-02-14T09:24:00+02:00 Экономика Расчеты Минэкономразвития отличаются от данных Нацбанка

Рост ВВП Украины в ближайшие годы будет ускоряться. Такой прогноз Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины озвучил первый вице-премьер, глава ведомства Степан Кубив.

По его словам, в 2019 году ожидается рост реального ВВП не менее чем на 3,2%.

"Минэкономразвития прогнозирует, что реальный ВВП вырастет по итогам 2019, 2020 и 2021 года. В 2021 году мы ожидаем роста на 4,1%, в 2020 – на 3,8%", - добавил Кубив.

В то же время, прогнозы Национального банка Украины (НБУ) на ближайшие три года менее оптимистичны, чем в МЭРТ. Так, по прогнозу НБУ, рост украинской экономики замедлится до 2,5% в 2019 году. В 2020-2021 годах рост снова ускорится – до 2,9% и 3,7% соответственно, считают в НБУ.

Как сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, по предварительным данным Кабмина, рост ВВП Украины в 2018 году составил 3,2%. А по предварительным расчетам НБУ, ВВП Украины за год вырос на 3,4%.

то же время, согласно данным МВФ, Украина стала самой бедной страной Европы. Молдова опередила Украину и занимает 133-е место в мире с 2694,469 долларов ВВП на душу населения, а Украина – 134-е место в мире по 2656,01 долларов ВВП на душу населения.

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