Украинцев ждет рост экономики: Кубив показал оптимистичный прогноз
Расчеты Минэкономразвития отличаются от данных Нацбанка
Рост ВВП Украины в ближайшие годы будет ускоряться. Такой прогноз Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины озвучил первый вице-премьер, глава ведомства Степан Кубив.
По его словам, в 2019 году ожидается рост реального ВВП не менее чем на 3,2%.
"Минэкономразвития прогнозирует, что реальный ВВП вырастет по итогам 2019, 2020 и 2021 года. В 2021 году мы ожидаем роста на 4,1%, в 2020 – на 3,8%", - добавил Кубив.
В то же время, прогнозы Национального банка Украины (НБУ) на ближайшие три года менее оптимистичны, чем в МЭРТ. Так, по прогнозу НБУ, рост украинской экономики замедлится до 2,5% в 2019 году. В 2020-2021 годах рост снова ускорится – до 2,9% и 3,7% соответственно, считают в НБУ.
Как сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, по предварительным данным Кабмина, рост ВВП Украины в 2018 году составил 3,2%. А по предварительным расчетам НБУ, ВВП Украины за год вырос на 3,4%.
то же время, согласно данным МВФ, Украина стала самой бедной страной Европы. Молдова опередила Украину и занимает 133-е место в мире с 2694,469 долларов ВВП на душу населения, а Украина – 134-е место в мире по 2656,01 долларов ВВП на душу населения.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Украинцев ждет рост экономики: Кубив показал оптимистичный прогноз". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названа доля IT-индустрии в украинской экономике
По прогнозу Степана Кубива, через полтора года работников IT-сектора будет 200 тысяч
Украинская экономика растет 12 кварталов подряд – Порошенко
Президент призвал иностранных инвесторов вкладывать средства в страну
"Громадный потенциал": Гройсман объяснил, что нужно для стремительного роста ВВП Украины
Премьер-министр встретился с представителями украинского бизнеса
Украина богатеет за счет села и торговли
Зарплаты украинцев выросли на четверть, но долги по ним стали больше