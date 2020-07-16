Украинцев ждут дорогие арбузы: прогноз фермеров

В Украине начинается сезон бахчевых. Дыни уже стремительно дешевеют, а вот ситуация с арбузами оказалась не такой однозначной. Цены на них тоже снижаются, но все равно остаются значительно выше, чем в прошлом году, сообщили аналитики EastFruit.

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Так, за первую половину июля фермеры снизили цену на арбузы в среднем на 42%. Это пришлось сделать из-за сезонного роста предложения, притом что спрос на арбузы низкий, объясняют эксперты. Производители готовы вести отгрузки арбуза по цене 3-5 грн/кг.

"Тем не менее, несмотря на довольно резкое удешевление, цена на арбузы в Украине по состоянию на 16 июля в среднем все еще на 31% выше, чем в аналогичный прошлогодний период. По мнению операторов рынка, вести продажи по таким ценам фермерам удается за счет довольно заметного снижения производства арбузов в стране. Кроме того, производители были вынуждены пересевать средние и поздние сорта арбузов, поскольку насаждения пострадали из-за града", - говорят специалисты.

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Как рассказал директор агарного предприятия Роман Дяжук, весна-2020 оказалась сложной для производителей арбузов. Он отмечает, что урожай в этом сезоне будет ниже по сравнению с прошлыми годами. Дело в том, что этой весной фермеры заметно сократили площади под арбузами.

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"Фермеры понесли больше затрат, поэтому, чтобы не работать в минус, будут продавать урожай дороже, чем в том году. Думаю, цена на ягоду вырастет на 10-20%", – цитирует Дяжука AgroPortal.

"Непредсказуемость цены – главный вызов для трейдеров. Объясняются ценовые перепады очень просто. Для полноценного развития рассады нужно, чтобы почва прогрелась до +16-18 °C, а на Херсонщине до середины мая температура очень редко поднималась выше отметки +5 °C. Поэтому фермеры, которые рискнули сеять богарные арбузы в первой половине мая, получили неравномерные всходы. Во второй половине мая погода тоже не радовала: не хватало влаги. Хозяйства, которые массово сажали арбуз после 15 мая, имеют очень разную картину со всходами. В условиях такой непредсказуемости достаточно сложно планировать торговлю, особенно тем хозяйствам, которые намерены строить системный экспорт", – добавляет специалист по развитию плодоовощной цепочки Валерий Федоренко.

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