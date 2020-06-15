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Украинцев ждут льготы наличными: эксперт объяснил, почему еще не ввели

15 июня, 10:12

Ксения Капустинская , Александра Романюк

Экономист предложил вариант решения проблемы

В Украине планируют пересмотреть систему льготного проезда в общественном транспорте. Пока что решение о наличных выплатах на уровне страны не принято, но, например, Киев уже изменил правила для льготников – те, кто имеет право на бесплатный проезд, должны будут обращаться за денежной компенсацией.

Как рассказал сайту "Сегодня" экономический эксперт Борис Кушнирук, предложение насчет выплаты транспортных льгот наличными является правильным, но с внедрением этой инициативы есть проблемы.

"Я уже не первый год подчеркиваю, что все льготы должны перейти исключительно в денежную форму. Проблема заключается в том, что нет государственного реестра льготников. У нас умышленно все разбросано по десяткам реестров, что создает хаос и злоупотребления. Такой реестр необходимо создать, чтобы было видно по каждому конкретному человеку, кто сколько получает этих социальных трансфертов. Сделать это сейчас очень просто, было бы желание. Не секрет, что у нас куча людей незаконно сделали себе бумажки, что они "чернобыльцы", "участники АТО" и т. д. Если будет полный реестр, сразу можно будет понять, есть ли у человека основания для статуса льготника, на основании какого документа он получает льготы", – говорит Борис Кушнирук.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "У некоторых льготников могут забрать право бесплатного проезда – новшества от власти".

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Напомним, во время карантина местные власти в некоторых регионах отменили бесплатный проезд для пенсионеров, чтобы пожилые люди находились дома. Подробнее смотрите в сюжете:

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льготы выплаты проезд наличность соцвыплаты Борис Кушнирук

Источник: Сегодня

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