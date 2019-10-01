Украинцы больше тратят, чем получают: сбережения тают

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Доходы населения Украины во втором квартале 2019 года составили 895,2 млрд грн, а расходы – 918,1 млрд грн, тогда как в первом квартале – 803,4 млрд грн и 852,4 млрд грн соответственно. Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики от 30 сентября.

Сумма расходов украинцев в апреле-июне превысила доходы на 22,9 млрд грн, а в январе-марте – 49 млрд грн. Таким образом, объем сбережений украинцев в этом году сокращается второй квартал подряд.

"Располагаемый доход в расчете на одного человека составлял 16 083 грн (во втором квартале 2018 года – 13 688 грн)", – сказано в нем.

Госстат также разместил инфографику, на которой отмечено, что реальный доход украинцев в первом квартале 2018 года вырос на 13,3%, во втором – на 10,2%, в третьем – на 11,1%, в четвертом – на 6,8%. При этом в первом квартале 2019 года этот показатель увеличился на 7,7%, а во втором – на 7,1%.

Из предварительных данных следует, что рост реальных доходов замедлился в январе-июне этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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В ведомстве сообщили, что в апреле-июне 2018 года зарплата в структуре доходов украинцев составляла 48,5%, а годом позже – 49%.

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При этом приобретение услуг и товаров в структуре расходов и сбережений увеличилось с 88,5% до 91,3%.

Ранее новости "Сегодня" разбирались в расходах украинцев. Подробнее читайте в статье "На что тратит доходы украинская семья: в селах тратят меньше на мясо и спиртное".

Средняя номинальная заработная плата штатного работника украинских предприятий, учреждений и организаций в августе 2019 года уменьшилась до 10 537 грн. По сравнению с июлем, когда она составляла 10 971 грн, показатель сократился на 4%.

Мы также сообщали, что в Украине разрешили привязывать зарплаты к доллару. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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