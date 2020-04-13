Украинцы боятся остаться без овощей: что можно успеть высадить после карантина

Наступил сезон картофеля и рассады. В этом году зима в Украине выдалась бесснежной, а весна заставила многих находиться дома, отложив лопаты и ведра до окончания карантина. Поэтому украинцы опасаются, что могут остаться без овощей. Что будет с огородами, и каковы шансы собрать урожай, если сажать после окончания изоляции?

72-хлетняя Валентина Горянец из Павлограда показывает свою рассаду, что приготовила для посадки: баклажаны, помидоры и перец. Говорит, сейчас самое время пикировать ростки – этим и займется на карантине:

"Вот у нас такие перчики: и беленький, и остренький, всякие. Мы их немного в теплички попикируем, на 6 сантиметров. А уже после того, как будет тепленько в балаганы. А в мае будем висаживать на город".

А вот 84-хлетний Анатолий Тарасович Филиппов в этом году без рассады. Говорит, что обычно ростки покупает на рынке. Теперь же вынужден сидеть в изоляции. Жалуется мужчина и из-за отсутствия осадков, снега было мало, и земля сухая, как порох. Поливает самостоятельно. К воде обязательно добавляет удобрения и на огород. Мужчина сомневается, что в этом году будет хороший урожай.

"Сейчас буду сажать редиску, лучок, морковочку, что бы оно быстрей взошло", – говорит пенсионер.

А вот успеет ли посадить картофель – еще не знает. Говорит, как правило, помогал зять – теперь же вся семья на изоляции.

Сезон посадки картофеля в Украине уже начался, впрочем, если вы в изоляции – не спешите на огороды. Специалисты советуют: выбирайте ранние и среднеранние сорта, тогда картофель успеет вызреть, и вы останетесь с урожаем. А посадить картошку можно даже летом, главное – хорошо увлажнить почву.

В тренде Доллар в Украине нашел равновесие: чего ждать от курса через неделю

Николай Фурдига, заместитель директора по вопросам селекции и семеноводства института картофелеводства:

"Если это ранние сорта, то будет примерно 70-80 дней. Если среднеспелые сорта 100-110 дней, они успевают. Тогда, как поздние сорта, видимо уже нет, если так поздно сажать, будет проблема с урожайностью. Если брать сорта отечественной селекции, которые адаптированы к нынешним условиям – это "Скарбниця", хорошо зарекомендовали себя "Околица", "Княгиня", "Мирослава".

А еще по окончании карантина, в конце апреля, можно смело сажать бобовые, капусту, клубнику.

Тем временем из-за карантина в Украине взлетели цены на молочку. Новости "Сегодня" выяснили, что подорожало сильнее всего.

Это при том, что в Антимонопольном комитете Украины сообщили, что супермаркеты начали снижать цены на продукты после вынесенного им предупреждения. Эксперты же уверены, что сейчас главная задача страны и украинцев – пережить карантин.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама