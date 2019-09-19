Украинцы будут прогнозировать потребление электроэнергии с помощью искусственного интеллекта

Фото: ДТЭК

Компания D.Trading, входящая в группу ДТЭК, внедряет инновационную технологию для прогнозирования потребления электроэнергии. 18 сентября компания подписала договор о сотрудничестве со стартап-командой а-Gnostics.

Как сообщил генеральный директор D.Trading Виталий Бутенко, запускаемое совместно с командой a-Gnostics решение, которое с помощью машинного обучения и искусственного интеллекта позволит с высокой точностью прогнозировать объемы потребления отдельных клиентов компании и оптимизировать портфель закупки электроэнергии. Это в свою очередь будет способствовать снижению рисков поставок и более конкурентной цены на э/э для потребителей.

"Предиктивная аналитика – это будет одним из ключевых драйверов конкурентоспособности на новом рынке. Чем качественней твои инструменты прогнозирования потребления в системе, тем более конкурентное предложение для конечных потребителей ты можешь предложить", – отметил Виталий Бутенко.

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Директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе рассказал, что a-Gnostics – это уже третий стартап-финалист проектаEnergy Accelerator, решение которого компания имплементирует в бизнес. "Именно открытые инновации позволили ДТЭК впервые в Украине применить такую интересную технологию, – подчеркнул Эмануэле Вольпе. – ДТЭК – первая в энергетике Украины компания, которая системно внедряет инновации в бизнес-процессы, повышая их безопасность, эффективность и конкурентоспособность". По его словам, сегодня группа ДТЭК готова делиться опытом внедрения проектов с использованием инноваций и распространять знание промышленного использования современных технологий.

"Команда а-Gnostics предложила оригинальный и инновационный продукт, который применим в нашем портфеле продуктов прогнозирования. Решение будет работать на базе машинного обучения и искусственного интеллекта. Благодаря этому продукту, качество прогнозирования в среднесрочном периоде значительно выше, чем альтернативные стандартные продукты, которыми мы пользовались до этого", – отметил Виталий Бутенко.

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