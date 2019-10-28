Украинцы едут в Турцию за золотом: как выбрать качественное украшение

Сколько стоит действительно чистое золото и как его отличить от подделок

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Турция, где недавно появилась новая фишка для туристов, – это не только отдых. Украинцы с удовольствием ездят в эту страну на шопинг. При этом золото в Турции – культовый товар. Им торгуют на каждом шагу. Как выбрать недорогой и качественные украшения, выясняли новости "Сегодня".

Ювелирные магазины, а то и целые кварталы есть чуть ли не в каждом турецком городе. Здешние золотые украшения – желанный сувенир. Туристов привлекают богатым выбором и доступными ценами. Здесь и сдержанные, лаконичные образцы в европейском стиле, и причудливые, массивные – такие очень любят на Востоке.

В одном из магазинов курортной Антальи за цепочку с небольшой подвеской просят от двух тысяч гривен. И до нескольких сотен тысяч хотят за изделия ручной работы. Но с такими украшениями буквально страшно выходить на улицу.

Елена Алексеенко регулярно отдыхает в Турции. Золото покупала несколько раз для себя и двух дочерей. Теперь заглядывается на немалые серьги кольцами.

"Я выбираю что-то необычное. Я одесситка – мы любим что то такое яркое и красивое", – говорит Елена.

В качестве украшений женщина не сомневается, хотя у отечественных ювелиров свои покупки не проверяла.

То, что золото высокой пробы, турки пытаются доказать двумя способами. Демонстрируют сертификаты или даже проводят небольшой химический опыт.

"Есть специальный камень. Вот он. Проводим по нему украшением. Появляется след. Затем наносим на след особый раствор. Если след остается – золото настоящее" – объясняет на примере ювелир Салли Атутунок.

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Впрочем, владелец магазина признается: понять, какой товар на самом деле – чистое золото, изделие с примесью меди или никеля, или позолоченное серебро – турист самостоятельно не сможет.

"Досконально в этом разбирается только тот человек, который работает в ювелирной отрасли" – отмечает ювелир.

О репутации больше заботятся крупные магазины, чем маленькие уличные лотки. Не стопроцентная, но все же гарантия качества – цена. Грамм изделия должен стоить, в пересчете, по меньшей мере, 750 гривен.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как выбрать качественную кожу в Турции. Цены на качественные куртки в этой стране стартуют от 150 долларов, или 4000 гривен на наши деньги.

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