"Чуть больше" среднего: сколько хотят зарабатывать украинцы и кому столько платят

В Киеве хотят зарабатывать больше на 27%, чем предлагают работодатели

/ Фото: Pixabay

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19 275 грн – такую зарплату украинцы назвали достаточной для жизни. Об этом говорится в недавнем исследовании R&B Group. Однако реальность совсем другая – средняя зарплата по Украине в ноябре 2019 года составила 10 679 грн.

Кому в Украине готовы платить более 19 тыс. грн, разбирался сайт "Сегодня".

Кому готовы платить 19 275 грн

По данным Госстата, в декабре "достаточную" и выше зарплату получили работники четырех сфер:

Авиационный транспорт – 28 600 грн.

Информационные технологии – 19 634 грн (в статистике учитываются только официальные зарплаты).

– 19 634 грн (в статистике учитываются только официальные зарплаты). Финансовая и страховая деятельность – 22 198 грн.

Госуправление и оборона – 20 360 грн. При этом в ноябре средняя зарплата госуправленцев составила 15 579 грн. Такой рывок связан с выплатой премий в конце года.

Немного меньше получили работники профессиональной, научной и технической деятельности – 17 534 грн.

Самые низкие зарплаты у работников почты и курьеров – 6624 грн. В сфере общепита – 7280 грн, в здравоохранении и соцпомощи – 8505 грн.

/ Фото: Александр Яремчук

В Киеве готовы платить более 19 000 грн менеджерам по продажам, говорит Татьяна Пашкина, HR-эксперт сайта robota.ua. Однако это будет не ставка – "вытянуть" на такую зарплату продажник может за счет бонусов по результатам работы.

"Столько готовы платить на производствах квалифицированным слесарям, сантехникам, сварщикам. Водителям общественного транспорта, дальнобойщикам. В этот предел входят маркетологи, ассистенты-переводчики. Если рассматривать программистов, то им платят значительно больше. В регионах такую зарплату могут получать или высококвалифицированные специалисты, или руководители, или IT-специалисты", – рассказала Татьяна Пашкина.

Разрыв в зарплатах достигает 27%

В Киеве работники в среднем ожидают получать 20 496 грн, но работодатели готовы платить 15 024 грн, проанализировали в robota.ua. Разрыв достигает -27%.

В других городах-миллионниках разрыв меньше.

Одесса: предлагают – 13 362; ожидаемая зарплата – 15 632 (-15%);

Львов: предлагают – 12 742; ожидаемая зарплата – 13 663 (-7%);

Днепр: предлагают – 12 402; ожидаемая зарплата – 13 280 грн (-7).

/ Фото: Pixabay

Такой разрыв связан с тем, что не все, кто ищет работу, – безработные, поясняет Татьяна Пашкина. Есть большой процент трудоустроенных людей, которые размещают резюме, чтобы найти лучшие условия. Им не интересна среднерыночная зарплата. Поэтому такие соискатели указывают зарплату выше той, которую уже получают.

Если в Киеве специалист получает 17 000 грн, то он будет отзываться на вакансии с зарплатой выше. Вместе с тем работодатели видят, что в среднем по Киеву этот специалист получает 17 000 и может указать в вакансии 17 500. Такая зарплата вряд ли заинтересует уже работающего специалиста.

"Если мы говорим о городах-миллионниках, то там большая часть приезжих. Для них арендная плата – значительная статья семейного бюджета. Из-за этого возникает ситуация, когда работодатель предлагает среднерыночную зарплату, а она не всегда учитывает личные компоненты", – отмечает Татьяна Пашкина.

У такого разрыва могут быть еще две причины, считает Дмитрий Суслов, директор украинского сервиса для управления бизнесом "Бітрікс24". Во-первых, большая часть бизнеса просто выживает, и, чтобы не платить налоги, зарплаты дают в конвертах. Поэтому сумма фактической обнародованной зарплаты существенно ниже. Во-вторых, люди часто хотят получать необоснованно высокую зарплату, несмотря на то, что не обладают уникальными умениями, поэтому свою роль играют и завышенные запросы.

Как получить желаемую зарплату

Если работник все-таки хочет получать желаемую зарплату, ему следует сначала задаться вопросом "Что нужно сделать для дела, чтобы я мог зарабатывать больше?", считает Олег Лиховид, руководитель Фонда Людвига Эрхарда, координатор программы "Трудовые резервы".

Для работника на производстве достаточно получить нужную квалификацию и добросовестно работать, говорит Лиховид.

"Офисным работникам нужно проявлять инициативу и развивать "мягкие навыки". Это знания и навыки не только по основной профессии, но в плане отношений с коллегами, умения презентовать свои проекты, и много чего еще", – отмечает Олег Лиховид.

/ Фото: Александр Яремчук

Как вариант, можно попросить повышения зарплаты у работодателя. Но работник должен доказать свою ценность для компании, говорит Александр Хмелевский, кандидат экономических наук. То есть браться за сложные задачи и успешно их выполнять. Проявлять инициативу. А случаях, когда перспективы для повышения нет, следует начинать поиск новой, более высокооплачиваемой работы.

"Работодатель соглашается по просьбе работника поднять зарплату, если предприятие имеет такую ​​возможность. Если компания не собирается удерживать работника и готова его заменить кем-то другим, то, скорее всего, в повышении зарплаты ему откажут. Многие работодатели негативно реагируют на просьбы о повышении зарплаты. Поэтому работник, который попросил о повышении зарплаты, в некоторых случаях рискует, потому что руководители могут начать искать его ошибки и просчеты, чтобы доказать, что он не достоин повышения", – говорит Александр Хмелевский.

Дмитрий Суслов называет четыре причины, по которым он бы согласился поднять зарплату сотруднику. Первая – если сотрудник того стоит, вторая – если уровень оплаты труда таких специалистов на рынке выше, третья – если есть желание удержать человека в команде, и четвертая – если умения специалиста уникальны и он очень результативно работает. Но, добавляет Суслов, если кто-то из команды попросит повышения заработной платы, он начнет присматриваться к сотруднику внимательнее, обращать внимание на его поведение и работу – ведь потенциально этот работник может уйти из компании в поисках лучшей оплаты труда.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как искателей заработков обманывают нечестные работодатели.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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