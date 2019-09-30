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Украинцы массово используют неэкологичные пакеты: названа впечатляющая цифра

30 сентября, 09:45

Специалисты объяснили, чем вреден разрешенный в Украине пластик

/ Фото: Flickr

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Полиэтиленовые пакеты хорошо подходят не только для упаковки, но и для хранения продуктов. Но почти все они используются только раз, после чего выбрасываются. Несмотря на то, что в Украине работают над созданием экологичной пленки для упаковки товаров, только в Киеве в год используется два миллиарда пакетов.

Только 5% от этого объема попадают на переработку. Все остальное выбрасывается вместе с остальным мусором, отмечают в Национальном экологическом совете Украины.

"По своей природе полиэтилен не является вредным для человеческого организма, однако при различных процессах в ходе обработки в его структуре образуются кислотосодержащих низкомолекулярные соединения, окиси и соли металлов (хрома, титана, алюминия), которые могут накапливаться в биологических тканях, и вызвать различного рода заболевания", – рассказывает Артур Запорожец, старший научный сотрудник Института технической теплофизики НАН Украины.

Читайте подробнее на сайте "Сегодня" – Штраф – 8500 грн: в Украине хотят запретить полиэтиленовые пакеты

Напомним, ранее новости "Сегодня" также рассказывали, как экоактивисты призывают отказаться от вредного полиэтилена:

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