Украинцы не должны платить за эти прихоти: Порошенко о повышении тарифов на свет

Тарифы на электроэнергии для населения не должны повышаться. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью телеканалу "Украина".



"Украинские люди не должны платить за эти прихоти. И цены для населения не должны повышаться вследствие этих реформ. Поэтому я сомневаюсь, что в апреле – по крайней мере мне об этом ничего неизвестно – эта система (внедрение стимулирующего регулирования, RAB-тариф. – ред.) будет введена. Думаю, что это требует дополнительных шагов со стороны регулятора правительства и, возможно, парламента", – сказал Порошенко, отвечая на вопрос о возможном повышении тарифов на электроэнергию с 1 апреля.

Президент также отметил, что сегодня в Украине не создан рынок электроэнергии.



"Да, надо вводить европейские нормы. Да, надо выполнять те обязательства, которые мы брали в Соглашении об ассоциации, под которой стоят подписи тех, кто непосредственно имеет отношение к Соглашению об ассоциации. Это обязательство парламента и правительства, не президента, кстати", – добавил он.

Напомним, ранее председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк принял решение повременить с введением RAB-тарифов после консультаций с Банковой.

Также президент Украины объяснил, готова ли Украина на компромисс с "Газпромом".

Кроме того, Порошенко заявил, что "Газпром" выплатит Украине все до копейки.