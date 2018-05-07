Украинцы оценили свою бедность: на что больше всего не хватает денег

Раз в два года Госстат проводит исследование домохозяйств, направленное на изучение их восприятия собственной бедности. Социологи в этом случае говорят о депривации, под которой понимается сокращение либо полное лишение возможности удовлетворять потребности человека – психофизиологические либо социальные.

Не менее 95% опрошенных осенью 2017 года считали признаками бедности отсутствие таких возможностей:

не отказывать себе в самых необходимых недорогих продуктах питания;

хотя бы через день потреблять блюда с мясом, курятиной, рыбой (или их вегетарианским эквивалентом);

обновить верхнюю одежду и обувь для холодного времени года для взрослых один раз в 5 лет, приобрести при необходимости новую одежду и обувь для детей;

купить телевизор, холодильник, стиральную машину или телефон (в том числе мобильный);

иметь жилье в нормальном состоянии, водопровод, ванную или душ, увеличить имеющуюся жилую площадь, которая не превышает 5 кв. м на человека, своевременно оплачивать счета за жилье и услуги, поддерживать достаточно теплую температуру в своем жилище (приобрести топливо, обогреватель и т.п.) в течение отопительного сезона;

оплачивать услуги врача (кроме стоматолога) и назначенные им обследования и процедуры, жизненно необходимую хирургическую операцию или лечение в стационаре, покупать лекарства, назначенные врачом;

обеспечить лицам, входящим в состав домохозяйства, получение профессионального образования;

позволить себе неожиданные необходимые расходы за счет собственных ресурсов.

Госстат отмечает, что улучшение потребительских возможностей населения по сравнению с 2015 г. (предыдущим исследованием), произошло по большинству признаков и практически во всех группах населения. Однако показатели 2013 года остаются абсолютно лучшими в период с 2007 г.

Наиболее распространенными лишениями (финансовыми ограничениями) во всех группах населения были:

нехватка средств для удовлетворения неожиданных необходимых расходов за счет собственных ресурсов – 60% (в 2015г. – 64%)

нехватка для недельного семейного отдыха вне дома один раз в год – 52% (55%);

нехватка средств для оплаты необходимых товаров и услуг здравоохранения – 30-27% (32-27%);

отсутствие автомобиля – 29% (29%);

отсутствие в населенном пункте учреждений, оказывающих бытовые услуги – 20% (22%)

необеспеченность населенного пункта услугами экстренной медицинской помощи – 15% (15%);

отсутствие компьютера – 14% (15%).

ЕДА И ОДЕЖДА. О наличии лишений в сфере питания высказались 25% (в 2015 г. – 28%). Среди регионов наибольшая доля таких респондентов в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черкасской, Сумской, Херсонской и Винницкой областях (91-34%), наименьшая – в г. Киеве, Ровенской, Полтавской и Киевской областях (7-12%).

Сказали, что не имели достаточно средств для ежедневного потребления недорогих продуктов питания, 9% населения (в 2015г. – 11%).

Не могли позволить себе раз в пять лет обновить одежду и обувь для холодного времени года 26%, приобрести по необходимости новую одежду и обувь для детей – 12% (в 2015 г. соответственно 30% и 15%).

ЖИЛЬЕ. Каждый десятый сообщил об отсутствие жилья в нормальном состоянии. Жилая площадь 5% населения не превышала 5 кв. м на человека. При этом уменьшилась доля украинцев, у которых из-за нехватки средств отсутствовали внутри жилища туалет со сливом (с 22% до 21%), ванная или душ (с 19% до 17%), водопровод (с 17% до 15%).

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Наибольшая доля населения, в жилье которого отсутствовал туалет, отмечена в Закарпатской, Винницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Житомирской, Ровенской и Кировоградской областях (39-32%). Наименьшая же доля отмечена в более урбанизированных регионах – Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях (11-15%). Среди опрошенных респондентов из Киева не было таких, жилье которых не имело водопровода, ванной или душа, туалета.

ЗДОРОВЬЕ И ОБРАЗОВАНИЕ. Остаются ограниченными потребительские возможности населения в сфере здравоохранения.

Почти каждый третий опрошенный сообщил, что не смог купить назначенные врачом лекарства, медицинские товары и оборудование, 27-28% – не могли позволить себе воспользоваться необходимыми платными услугами врача (кроме стоматолога), сделать анализы, обследования, процедуры, предназначенные врачом, или оплатить жизненно необходимую хирургическую операцию или лечение в стационаре.

Уменьшилась на 1,6 п.п. до 8% доля респондентов, которые не имели средств для получения профессионального образования.

ОТДЫХ и др. Более половины опрошенных (52%) не имели средств для недельной семейного отдыха вне дома один раз в год (в 2015 г. – 55%). 60% не могли осуществить за счет собственных ресурсов неожиданные необходимые расходы.

13% респондентов сообщили, что страдали от экологических проблем (загрязнение, угольная пыль и т.д.), 9% сказали, что районам, где они проживают, присущие преступления, насилие и акты вандализма.

Уровень бедности по признакам депривации в 2017г. был наибольшим за период с 2007 г. почти во всех группах домохозяйств. Наибольший рост произошел в группе домохозяйств, в составе которых есть неполные семьи (на 11 п.п.), в многодетных домохозяйствах (на 6 п. п.).

На рост за последние два года бедности по признакам депривации больше всего повлияло ухудшение возможностей домохозяйств поддерживать достаточно теплую температуру в своем жилище, иметь жилье в нормальном состоянии, своевременно и в полном объеме оплатить жилищно-коммунальные счета, а также арендные, ипотечные платежи, платежи по потребительским кредитам. Распространенность этих признаков в домохозяйствах увеличилась по сравнению с 2015 г. в 1,1-2 раза.

Также был проведен анализ распространения бедности по признакам депривации среди населения, которое страдало от других форм бедности. В 2017 г. среди населения, которое считается бедным по расходам, 11% были одновременно бедными и по признакам депривации. Среди населения, бедного по критерию дохода ниже фактического прожиточного минимума, 16% были одновременно бедными по признакам депривации (в 2015 г. – 20%). Страдало одновременно от всех трех форм бедности (по расходам, доходам ниже фактического прожиточного минимума и по признакам депривации) 9% населения (в 2015 г. –10%).

Доля населения, страдающего хотя бы от одной из этих форм бедности, составила 57% против 66% в 2015 г.

Напомним, Кабмин подсчитает, сколько украинцев живут за чертой бедности. Для этого разработана методика оценки расходов людей. Все это нужно для реализации госстратегии по преодолению бедности, рассчитанной до 2020 года.