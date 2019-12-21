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Украинцы опасаются роста цен, но все меньше переживают за курс: аналитики оценили потребительские настроения

21 декабря, 08:11

Индекс в целом упал, а желания совершать крупные покупки поубавилось

/ Фото: freepik.com

Индекс потребительских настроений в ноябре в Украине снизился на 4,2 пункта по сравнению с октябрем – до 91,7 по 200-балльной шкале. При этом еще в августе потребительские настроения оценивались в 95,6 п. - докризисном уровне. Это следует из результатов исследования, которое провело агентство Info Sapiens при содействии инвестиционной компании Dragon Capital.

"Индекс потребительских настроений (ИПН) понемногу уменьшается второй месяц подряд после рекорда в сентябре. Уменьшение в ноябре состоялось за счет коррекции ожиданий относительно развития экономики на ближайший год и на пять лет", – объяснили аналитики.

По их словам, заметнее всего ухудшились такие составляющие ИПН:

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  • наиболее резко сократился индекс экономических ожиданий – на 6,3 п. – до 94,8; индекс ожидаемых изменений личного материального положения упал на 1,9 п. – до 90,9, индекс ожидаемого развития экономики на ближайший год сократился на рекордные 11,5 п. – до 93,6, индекс ожиданий развития экономики страны на ближайшие пять лет тоже снизился – на 5,5 п., до 99,8;
  • инфляционные ожидания тоже усилились, индекс вернулся на уровень марта-2019;
  • ожидания относительно динамики безработицы и инфляции усилились, индексы выросли на 13,7 п. – до 125,4 и на 6,6 п. – до 185,7 соответственно;
  • индекс текущего положения в ноябре снизился на 0,9 п. – до 87,2, в частности, индекс текущего личного материального положения вырос на 0,1 п. – до 82,6.
  • снизился индекс целесообразности крупных покупок, на 1,9 п. – до 91,8; это свидетельствует о снижении склонности украинцев осуществлять такие покупки.

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В то же время, улучшились ожидания украинцев относительно курса гривни на ближайшие три месяца: индекс девальвационных ожиданий снизился на 3,4 п. – до 125,9.

Ранее новости "Сегодня" разбирались в расходах украинцев. Подробнее читайте в статье "На что тратит доходы украинская семья: в селах тратят меньше на мясо и спиртное".

Также новости "Сегодня" сообщали, что украинцы в среднем тратят на продукты до 50% семейного бюджета, и рассказали, как можно сэкономить:

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