Украинцы осваивают новое приложение: "Дію" скачали более миллиона раз

Приложение "Дія", через которое можно получить водительские права в электронном виде, становится все более популярным. Его загрузили более миллиона украинцев за четыре дня с момента запуска. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Продолжаем держаться на первых позициях загрузок украинских App Store и Play Market (топ-бесплатных). Опережаем Tik Tok, Telegram, YouTube, Viber, Instagram, Facebook и WhatsApp. Украинская Дія опрежает социальные сети и мессенджеры", – написал Федоров.
Приложение скачали 1,05 млн человек, а количество авторизованных пользователей превысило 870 тысяч.
Также было зафиксировано 869,9 тысяч запросов на получение водительских прав, из них 463,5 тысяч были выданы. Запросов на получение техпаспорта было 869,4 тысяч, выданных – 378,3 тысяч.
"Работаем над улучшением скорости процесса онлайн-верификации для тех, у кого проблемы с отображением документов (плохое качество данных в реестрах). Будем держать в курсе", – отметил Федоров в сообщении.
Сайт "Сегодня" писал, что власти планируют на первых порах добавить в приложение "Дія" 50 админуслуг, среди которых будут самые востребованные у украинцев сервисы.
Сейчас пользоваться приложением выгодно украинским автомобилистам. Они могут использовать услугу "Водительское удостоверение и техпаспорт в смартфоне". Учитывая, что в 2019 году украинцам выписали 310 959 штрафов на 140 млн гривен только за то, что они забыли дома права, наличие прав в смартфонах поможет как минимум сэкономить.
Кроме того, правительство разрешило использовать права в смартфоне для оформления проездных билетов на поезд или на самолет. Теперь для поездки внутри Украина понадобятся только оцифрованные права.
Через несколько месяцев приложение пополнится новыми возможностями – туда добавят студенческий билет, паспорт гражданина Украины и "автогражданку" для автомобилистов.
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