Стоимость золота восстанавливается: итоги дня

ОБЩЕСТВО

40 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий один украинский военнослужащий был ранен, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

1904 чрезвычайные события зарегистрировано в течение прошедшей недели (с 30.07 по 5.08), на которые подразделения ГосЧС осуществляли выезды. В результате принятых мер спасено 71 человек. Ликвидировано 1429 пожаров, на них погибли 8 человек. В течение недели на водных объектах погибло 45 человек.

3,4 млрд злотых или около 920 млн долл. выслали домой в первом квартале 2018 года иностранные граждане, которые работают в Польше. Это на 700 млн злотых больше, чем в прошлом году. Из этой суммы 86% (2,9 млрд злотых) перевели в Украину. В прошлом году сумма таких переводов составила 2,4 млрд злотых.

Составляет 14,5% или 1350 человек неукомплектованность штата столичной полиции – сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко. По его словам, до реформы неукомплектованность штата милиции всегда составляла около 10%.

Около 10,5 тыс. граждан Украины по состоянию на 30 июня арестованы, задержаны, осуждены и отбывают наказание за рубежом. Из них 6,5 тыс. приговорены к лишению свободы – уточнили в МИД.

59,4% роста пассажиропотока продемонстрировал в июле в годовом выражении аэропорт "Киев" (Жуляны) им. Сикорского, до 351 тыс. пассажиров, а аэропорт "Львов" им. Даниила Галицкого – 45,4% роста и 193,1 тыс. пассажиров. Аэропорт "Запорожье" показал 36,1% роста, 222,8 тыс. пассажиров. Пассажиропоток аэропорта "Харьков" вырос на 20%, до 104,5 пассажиров. Через все аэропорты Украины поток пассажиров с начала 2018 года увеличился на 26%.

Возросло до 93 человек в Киеве, по состоянию на 6 августа, число отравившихся шаурмой. Об этом сообщило Главное управление Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве. Во все торговые точки некачественные продукты поставлял один субъект хозяйствования.

ЭКОНОМИКА

До 27,13 гривен за доллар ослабил курс Национальный банк на 7 августа по сравнению с 6 августа.

Выросли на 23,6% за январь-июль в годовом выражении собственные доходы местных бюджетов и составили 127 млрд грн. Налога на доходы физических лиц поступило 75 млрд грн, что больше поступлений за январь-июль прошлого года на 16 млрд грн, платы за землю поступило 15,2 млрд грн, единого налога – 15,8 млрд грн.

Увеличили на 20,9% в январе-июне 2018 года страховщики сбор платежей по договорам страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземного транспорта (ОСАГО) до 2,182 млрд грн. Заключено 3,9 млн договоров по ОСАГО, что на только 4,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Общий объем выплаченных страховых возмещений по внутренним договорам страхования за указанный период увеличился на 16,2% – до 1065,7 млн грн.

Увеличилось на 10,1% в январе-июле в годовом выражении возмещение НДС или на 6,9 млрд грн до 75,2 млрд.

Увеличила на 2,8% Украина в январе-июне потребление природного газа по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 18,2 млрд куб. м. При этом промышленность потребила на 19,6% больше, население и бюджетные организации – меньше на 1,5%, ТКЭ – больше на 5,6.

438 аграрных расписок оформили аграрии в январе-июне на 109 млн долл., сообщили в Международной финансовой корпорации (International Finance Corporation, IFC), которая финансирует этот проект. 90% из общего количества расписок оформили средние и малые хозяйства. В 2017 году было оформлено 110 аграрных расписок на 30 млн долл.

В 3,2 раза больше в годовом выражении украинские производители яблок отгрузили на внешний рынок в сезоне 2017/18 – 40,9 тыс. тонн. Почти половина рекордного объема (20,2 тысяч тонн) было отгружено на рынок Беларуси. Эта страна за год увеличила закупки украинских яблок сразу в 2,1 раза. Второе место заняла Молдова с долей в 19,5%.

250 млн грн Министерство юстиции с начала 2018 года взыскало задолженности по выплате заработной платы с предприятий-должников. Задолженность по выплате заработной платы в Украине в апреле выросла на 2,1% по сравнению с мартом и на 1 мая составляла 2,474 млрд грн.

МИР

Увеличилось на 25 тыс. человек в первом полугодии 2018 года количество иностранцев с видами на жительство в Польше. В середине нынешнего года такое разрешение имели всего 350 тыс. человек. С начала года больше всего, то есть на 18 тыс. человек, увеличилась группа граждан Украины, которые имеют вид на жительство в Польше (увеличение до 163 тыс.). На 3 тыс. стало больше белорусов (увеличение до 18 тыс.), 1,1 тыс. граждан Индии (до 8 тыс. человек) и на 800 вьетнамцев (увеличение до 12,5 тыс. человек).

Подходит к концу падение цен на золото, и стоимость этого металла может восстановиться до 1300 долл. за тройскую унцию к декабрю 2018 года, прогнозируют аналитики ICBC Standard Bank. Но 6 августа в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже Comex золото с поставкой в декабре подешевело на 0,4%, до 1218 долл. Это близко к минимальному уровню за год.

Снизился до 5,12 за доллар курс турецкой валюты сегодня утром. Турецкая лира рекордно подешевела к американскому доллару. С начала года лира потеряла более 25%. Курс снижается на фоне растущей инфляции в стране и опасений, что центробанк Турции теряет свою независимость. При этом президент Реджеп Тайип Эрдоган всячески агитирует за политику низких процентных ставок.

82 человека погибли в результате сильного землетрясения на индонезийском туристическом острове Ломбок. Десятки человек пострадали. Экстренные службы не исключают, что число жертв может увеличиться. Землетрясение магнитудой семь баллов вызвало разрушение зданий и перебои в электроснабжении, оно ощущалось и на соседнем Бали. Неделю назад в результате другого землетрясения на острове погибли не менее 16 человек.