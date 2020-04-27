Украинцы переживают кризис с низкими ценами на газ – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым видео обращением к украинцам, в котором рассказал не только о проблемах, которые коснулись каждого украинца, но и о достижениях, позволяющих пережить кризисные времена в лучших условиях.
Так, перечисляя приятные новости, он напомнил, что украинцы могли бы столкнуться с проблемой очень дорогого природного газа. В ведь цена этого ресурса влияет на всю экономику Украины – от нее зависит стоимость буханки хлеба и курс иностранной валюты.
"В апреле 2020 цена на газ для населения снизилась на 15% по сравнению с мартом и почти на 40%, начиная с января. И это – самая низкая цена на газ для населения за последние четыре года", – сказал Владимир Зеленский.
Ранее сайт "Сегодня" рассказывал о том, что правительство продлило спецобязательства "Нафтогаза" поставлять газ населению и теплокоммунэнерго по льготным ценам до 1 мая 2021 года, а для нужд населения – до 1 июля 2020 года.
"Нафтогаз" с 1 мая понизит цены на газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов на 14,8-15,4% по сравнению с апрельским прайсом. Так, минимальная цена на газ для промышленности упадет до 3421 грн за 1 тыс. кубометров (без учета НДС). То есть цена уменьшится на 15,4% по сравнению с апрелем, когда она составляет 4046 грн за 1 тыс. кубометров.
Напомним, также "Нафтогаз" снизил апрельскую цену на газ для населения на 15%. В целом цена газа для населения упала на 38%, начиная с января 2020 года. Речь идет об отпускной цене, которая отличается от конечного тарифа для потребителей в различных регионах. Чтобы получить конечную цену, которую и платит население, к отпускной цене нужно добавить тариф на транспортировку, тариф облгаза на распределение, надбавку газсбыта и НДС.
При этом ранее сообщалось, что во время карантина за неуплату коммуналки штрафовать не будут. Помимо этого, за несвоевременную оплату во время карантина запрещено отключать подачу жилкомуслуг за долги.
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