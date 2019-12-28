Украинцы погрузились в предновогодний шопинг

На поиски подарков у многих уходят часы, а то и целые дни

До Нового года осталось меньше недели. Праздничный ажиотаж буквально заполонил магазины. На поиски подарков для друзей и близких уходят часы, а то и целый день. Чтобы найти желаемый подарок на Новый год для близких, люди готовы обойти все магазины и выстоять длинные очереди. Новости "Сегодня" узнавали, какие сюрпризы украинцы готовят друг другу в этом году.

Чем ближе праздник, тем труднее в предновогодней суете выбрать презенты. Особенно когда список тем, кому дарить, достаточно длинный.

"Очень много всего, очень многим надо всего подарить – это и близкие, и родственники, и друзья, и дети", – говорит жительница Киева.

Угодить бывает непросто, когда дети, к примеру, не написали письмо Санта-Клаусу.

"Никому ничего не надо, у всех все есть, поэтому я не знаю, что дарить, поэтому и так трудно с выбором", – говорит еще одна жительница столицы.

Впрочем, даже когда мечты озвучены, некоторые из них рискуют остаться несбыточными.

"У нас некоторые просто хотят лошадь себе. Поэтому еще думает Дед Мороз", – рассказывает киевлянка, пришедшая в магазин с детьми.

Нужно обойти все торговые ряды, и тщательно осмотреть каждую полочку, чтобы найти именно тот подарок. Таких посетителей – больше всего. Но есть и те, кто точно знает, что ищет – некоторым определиться помог гороскоп.

"Знаю, что хочу такой бумажник для своего мужа. У него, по гороскопу этого года, должно быть много денег, надо их где-то держать", – рассказала посетительница магазина Таисия Кохан.

Очень популярны в этом году экологические подарки.

"Подруге покупаю. Она у меня такая, эко-девушка, можно сказать. Поэтому я ей выбрала вот такие мешочки – полезные очень для нее будут", – говорит жительница Киева Александра Леонова.

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Спросом пользуются и елки, которые можно выращивать дома.

"Там есть семена, есть земля. И надо выращивать так, как там написано, все по инструкции четко. Их разбирают очень быстро", – рассказывает продавец Виктория Василец.

Сладости для многих до сих пор ассоциируются с духом праздника. В качестве альтернативы привычным сладостям многие выбирают необычные подарки.

"Очень много сейчас берут наборы меда подарочные, там много вкусов и упаковка красивая – на подарок отлично", – рассказывает продавец магазина.

Есть и те, кто свои подарки уже получил, и радостно щеголяет обновками.

"Звукосниматель, который я сюда поставлю, и смогу в школе на сцене подключать гитару к аппаратуре, и играть на своей, а не на чьей-то. Во-вторых, мне купили ремень, чтобы я мог с ремнем играть. И купил себе студийный микрофон, чтобы записываться", – рассказал посетитель магазина.

Презенты большие и маленькие, практичные или просто красивые – покупают разное. Но для себя в Новом году все желают подарка главного – счастья.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" советовал, что подарить детям на Новый год.

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