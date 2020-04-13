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Украинцы получат "карантинную тысячу": Рада дала добро

13 апреля, 17:05

Ксения Капустинская

Пособие добавят к небольшим пенсиям и соцвыплатам

В обновленном Верховной Раде бюджете-2020 теперь заложены средства для фонда на борьбу с COVID-19 в размере 64,9 млрд гривен. Решение о том, как именно будут потрачены эти средства будет принимать Кабинет министров по согласованию с профильным комитетом Верховной Рады.

Однако некоторые статьи расходов уже известны. В частности, деньги будут направлены на выплату так называемой "карантинной тысячи" – денежной помощи гражданам, в том числе лицам пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения COVID-19.

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Как ранее объясняла министр социальной политики Украины Марина Лазебная, украинцам, которые получают пенсии и соцвыплаты на банковские карты, единовременное пособие в размере 1000 гривен будет зачислено автоматически. Тем же, кто получает выплаты через "Укрпочту", деньги принесет почтальон.

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Украинцы получат "карантинную тысячу": Рада дала добро

Лазебная также подчеркивала, что с момента принятия изменений с бюджет-2020 до начала выплат должно пройти не менее пяти рабочих дней. Предполагается, что "карантинную тысячу" получат те, чья пенсия/соцвыплата по состоянию на 1 апреля была меньше 5 тысяч гривен.

Напомним, Кабмин ранее принял решение о повышении пенсионных выплат и предоставлении социальной поддержки отдельным категориям населения. В частности, с апреля уже начались выплаты 500 гривен пенсионерам старше 80 лет, у которых размер пенсии не превышает 9205 грн. Также предусматривается индексация пенсий на 11% для 7 млн пенсионеров с 1 мая. Выплата "карантинной тысячи" была предусмотрена тем же решением правительства.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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