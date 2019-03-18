Украинцы получили 350 млн грн по субсидиям, а Канада передала нашей армии 56 автомобилей Ford: итоги дня

350 млн грн уже выплатил Кабинет министров в рамках запущенной программы монетизации субсидий

Украинцы получили 350 млн грн по субсидиям, а Канада передала нашей армии 56 автомобилей Ford: итоги дня Сергей Гусев 2019-03-18T19:53:47+02:00 Экономика 350 млн грн уже выплатил Кабинет министров в рамках запущенной программы монетизации субсидий

Общество

10 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий, двое были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Составили 64,4 млрд грн поступления в бюджет Пенсионного фонда за январь-февраль из всех источников финансирования, что на 59% больше поступлений за аналогичный период 2018 года. При этом собственные поступления фонда выросли на 23,3% – до 35,4 млрд грн, тогда как финансирование из госбюджета увеличилось в 2,5 раза – с 11,7 млрд грн до 29 млрд грн. Общая сумма расходов ПФУ на пенсионные и другие выплаты за указанный период увеличилась на 20,5% – до 62,9 млрд грн.

Заболело 30794 человек в Украине с начала 2019 года корью, из которых 16969 детей, сообщили в Министерстве здравоохранения. За период с 11 по 17 марта корью в Украине заболело 2146 человек, из них 1102 – дети.

Два новых габаритно-весовых комплекса начали работу на въездах в город Днепр. Они установлены на трассах Днепр-Кривой Рог и Днепр-Решетиловка. Грузовики взвешиваются передвижными лабораториями Укртрансбезпеки. Процесс взвешивания занимает около пяти минут.

Умерли 11 человек в Украине с начала года от осложнений кори, сообщил Минздрав.

350 млн грн уже выплатил Кабинет министров в рамках запущенной программы монетизации субсидий.

Составили 1 трлн 978 млрд грн конечные потребительские расходы украинских домашних хозяйств за 2018 год. Из них наибольшую долю занимают продукты питания и безалкогольные напитки – 41,3%. Далее идут расходы на транспорт – 10,9% и жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива – 10,8%. Такие данные приводит Госстат.

56 автомобилей Ford различных модификаций передали украинской армии вооруженные силы Канады. Все автомобили – 2018 года выпуска.

Экономика

Ослабил на 12 копеек до 27,13 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 19 марта по сравнению с предыдущим банковским днем, 18 марта.

Повысил на 1,39% Национальный банк на 18 марта по сравнению с предыдущим банковским днем курс золота, до 351,9 тыс. грн за 10 тройских унций.

109,5 млн долларов НБУ за прошлую неделю – с 11 по 15 марта – продал на межбанковском валютном рынке, что стало максимальным недельным показателем продажи валюты с начала года. Всего же с начала года Нацбанк продал на межбанке 166,83 млн долларов. В то же время, покупка валюты регулятором с начала года превышает ее продажу на 594,78 млн долларов.

Потерял 5% грузопотока в прошлом году по сравнению с 2017 годом железнодорожный транспорт, что превышает 17 млн тонн грузов. За первые два месяца потеря грузопотока составила почти 7% или 3,5 млн тонн грузов. При этом автомобильный транспорт наращивает грузоперевозки, забирая объемы у железнодорожников.

На общую сумму 71,5 млн грн Национальный банк 15 марта предоставил трем банкам кредит рефинансирования. Средства предоставлены на 14 дней под 18% годовых. Названия банков-заемщиков традиционно не сообщаются.

Снизила на 47,2% Украина с начала стартовавшего 7 ноября 2018 года сезона отбора газа из подземных хранилищ по 16 марта 2019 года запасы в них – до 9 млрд 80,12 млн куб. м, свидетельствуют данные Укртрансгаза. Год назад на эту дату газа было 8 млрд 671,38 млн куб. м, два года назад – 8 млрд 152,1 млн куб. м, три года – 9 млрд 292,03 млн куб. м, четыре года – 7 млрд 837,85 млн куб. м.

Киевводоканал объявил международный тендер по выбору генеральной подрядной организации для выполнения строительных работ по реконструкции Бортнической станции аэрации, финансируемых за счет кредита Японии на 970 млн долл.

На 9,2% больше в годовом выражении составил в январе экспорт украинских товаров- 4 млрд долл. Положительное сальдо составило 20,9 млн долл., а внешнеторговые операции проводились с партнерами из 193 стран. Больше всего в январе Украина экспортировала продукцию таких товарных групп: недрагоценные металлы и изделия из них (1,1 млрд долл.), продукты растительного происхождения (1 млрд), жиры и масла (350 млн).

Вырос на 6,1% в январе в годовом выражении украинский экспорт в страны ЕС и 1,8 млрд долл. Евросоюз остается основным торговым партнером с долей в 44,6% от общего объема торговли товарами.

Доля мошеннических операций с платежными картами в Украине в 2018 году выросла до 92 грн на 1 млн грн операций с 77 грн в 2017 году, сообщила заместитель директора департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Ольга Василева.

Наибольший рост налога на прибыль в 2018 году задекларировали предприятия – производители табачных изделий. 29 субъектов хозяйствования этой отрасли задекларировали к уплате 543,3 млн грн налога на прибыль. По сравнению с 2017 годом эта сумма выросла в 16 раз.

Мир

Австралия расширила санкции в ответ на события, связанные с Украиной. Она включила в санкционный список десять человек. Среди попавших в этот список людей есть и люди, против которых США, Европа и Канада также ввели ограничительные меры финансового характера.

Проверку безопасности эксплуатации Boeing 737 MAX начало министерство транспорта США. Оно намерено расследовать возможные нарушения со стороны управления гражданской авиации, которые могли быть допущены при выдаче лайнерам разрешения на полеты. Ранее Федеральное управление авиации США обязало производителя модернизировать Boeing 737 MAX 8 и 737 MAX 9 – внести изменения в конструкцию самолета и обновить программное обеспечение.

Сократить около пяти тысяч сотрудников в Германии планирует компания Ford. Также по всей Европе будут закрываться, если не заводы, то по крайней мере целые производственные линии. Прежде всего жесткая оптимизация коснется неприбыльных предприятий, а из модельного ряда исключат непопулярные авто. По плану компании, такая политика должна помочь восстановить прибыльность Ford в Европе.

Оценивается в 2 млрд долл. контракт, который Египет подписал с РФ на поставку нескольких десятков тяжелых многофункциональных истребителей Су-35.

Открыть не менее 1,7 тыс. новых отелей в ближайшие три года намерена международная сеть отелей Marriott International. К 2021 году Marriott рассчитывает увеличить свой номерной фонд на 275-295 тыс. номеров. План предусматривает увеличение годовой выручки в пересчете на один номер на 1-3%.

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АВТОР: Сергей Гусев Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.