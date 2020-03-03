Украинцы понесли доллары в банки: продажа валюты выросла втрое

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В феврале 2020 года в Украине продали коммерческим банкам наличной валюты на 1456,5 млн долларов (в эквиваленте), а купили на 1165,2 млн долларов. Такую информацию сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

Иными словами, в феврале опять состоялась чистая продажа валюты населением, которая достигла 291,2 млн долларов, в то время как в декабре 2019 года она составляла 181,5 млн долларов, в январе – 102,4 млн долларов.

При этом НБУ в течение недели 24-28 февраля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 81 млн долларов, что на 44 млн долларов меньше, чем неделей ранее. С начала года НБУ купил на межбанке валюты на 1,082 млрд долларов и продал на 295 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 787 млн долларов.

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Напомним, украинцы по итогам 2019 года купили через банковскую систему иностранной валюты на 14,767 млрд долларов в эквиваленте. При этом за 2019 год население Украины продало валюты на 14,943 млрд долларов. То есть продажа превысила покупку на 176,79 млн долларов (чистая продажа).

Сайт "Сегодня" рассказывал о том, что ситуация в украинской экономике в значительной степени зависит от политики Национального банка. Инфляция, курс валют, банковские ставки и золотовалютные резервы – за это отвечает НБУ. Однако там говорят, что совсем недавно украинская экономика была при смерти и только теперь начала выбираться из кризиса.

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