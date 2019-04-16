Украинцы расходятся во мнениях, чем должен заниматься президент, а любовь россиян к Сталину крепнет: итоги дня

10 процентов опрошенных украинцев считают, что должность президента не нужна

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Общество

12 раз за прошлые сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

10% опрошенных украинцев считают что должность президента не нужна или президент должен иметь только символические полномочия, из них 3% убеждены, что президентский пост не нужен вообще. Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 9-14 апреля, 37% считают, что президент должен быть главой правительства и направлять деятельность правительства во всех сферах. 41% считают, что президент должен нести ответственность за безопасность и международные отношения, а другими вопросами должен заниматься премьер-министр.

Увеличился почти в два раза за 2018 год фонд защиты потерпевших Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) – до 1,204 млрд грн. Ежемесячное отчисление страховых компании-членов МТСБУ в фонд в 2018 году увеличилось на 48,1% – до 32,914 млн грн.

Составил 10,88 миллиард грн объем ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц по состоянию на 1 апреля, что на 22% ниже показателя на 1 марта. С начала года объем ресурсов фонда сократился на 24%. Поступления от регулярного сбора за три месяца составили 893 млн грн, а в реестре фонда насчитывается 77 банков-участников. В настоящее время фонд продолжает ликвидацию 87 банков, признанных неплатежеспособными с 2014 по 2018 год.

Экономика

Укрепил на 9 копеек до 26,72 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 17 апреля по сравнению с предыдущим банковским днем, 16 апреля.

107 млн грн налога уже заплатили владельцы недвижимости. По данным ГФС, в текущем году физическим лицам – владельцам объектов недвижимости сформировано около 377 тыс. налоговых уведомлений-решений по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Это на 23 тыс. больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. К оплате определено налога на общую сумму 397 млн грн, что больше аналогичного периода прошлого года на 134 млн грн.

Увеличилось на 4,5% негативное сальдо внешней торговли товарами в январе-феврале по сравнению с январем-февралем 2018 года – до 760 млн долларов, сообщила Государственная служба статистики. При этом экспорт товаров вырос на 7,9% – до 7,96 млрд долларов, а импорт – на 7,6%, до 8,715 млрд долларов.

Экспортировала 304,6 тыс. тонн сахара Украина по итогам семи месяцев 2018/2019 маркетингового года (МГ, сентябрь-август), что на 10% меньше, чем за аналогичной период предыдущего сезона, сообщили в ассоциации "Укрцукор". Экспорт сахара в марте составил 30,2 тыс. тонн, что на 12% меньше, чем в феврале текущего года. Основные поставки осуществлялись в Азербайджан (17%) и Таджикистан (14%). Производство сахара в 2018/2019 МГ уменьшилось на 15% – до 1,82 млн тонн.

86,2% всех рейсов из украинских аэропортов украинские авиакомпании марте совершили в рамках не более чем 15-минутного отклонения от расписания, что соответствует улучшению показателя на 9,1 процентных пунктов по сравнению с январем (77,1%), сообщила Государственная авиационная служба. В марте украинские авиакомпании осуществили 3701 рейс.

Выросла до 87,1% в марте пунктуальность иностранных авиакомпаний при полетах их украинских аэропортов (с 75,1% в январе текущего года), сообщила Госавиаслужба. Общее количество выполненных рейсов составило 2677.

Правительство сократило время регистрации декларации о готовности объекта строительства к эксплуатации до 1 дня вместо 10 благодаря созданию электронного кабинета застройщика.

Увеличил на 25% за последнюю неделю российский газовый монополист "Газпром" суточные объемы транспортировки газа в Европу через украинскую газотранспортную систему – до 300 млн куб. м. Причина – ремонт трубопровода "Ямал-Европа", проходящего через Беларусь.

Составил 3,4% рост производства сельскохозяйственной продукции в январе-марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила Государственная служба статистики. Сельскохозяйственные предприятия при этом увеличили производство на 7,7%, а хозяйства населения – сократили на 1,5%.

Мир

Горел около 12 часов Собор Парижской Богоматери. В результате пожара обрушились его шпиль и крыша. Структуру здания спасатели смогли уберечь от полного разрушения. Большинство художественных произведений и реликвий внутри собора не пострадали. Следствие пока не обнаружило следов умышленного поджога.

44,4 млн долларов решил взыскать с Российской Федерации в пользу ПАО "Укрнафта" Международный арбитражный суд (Женева). Это компенсация за экспроприацию имущества компании в Крыму.

В России приняли закон о "суверенном интернете" будет создана национальная система маршрутизации интернет-трафика, главная задача которой – обеспечение "надежной работы российского сегмента интернета в случаях сбоев или целенаправленного масштабного внешнего воздействия".

51% россиян сейчас позитивно относятся к Иосифу Сталину, что является максимальным показателем за последние 20 лет. Таковы данные опроса "Левада-центра". При этом у 4% россиян образ "вождя" вызывает чувство восхищения, у 41% – уважения, а еще у 6% опрошенных – чувство симпатии. Безразличие к Сталину высказали 26% участников опроса. Ненавидят и до сих пор боятся "вождя всех народов" 8% респондентов. Число россиян, считающих оправданными жертвы советского народа в сталинскую эпоху, превысило количество тех, кто убежден, что понесенным жертвам нет оправдания (46% против 45%).

Более 460 млн евро бизнесмены и государственные организации Франции уже пообещали передать на восстановление Собора Парижской Богоматери.

Может возрасти на 1,3% мировое потребление стали в 2019 году – до 1,735 млрд тонн, в 2020-м – на 1%, до 1 млрд 751,6 млн тонн, прогнозирует Всемирная ассоциация производителей стали (Worldsteel). При этом она отмечает, что в 2018 году потребление стали в мире возросло на 4,9% по сравнению с 2017 годом – до 1 млрд 712,1 млн тонн.

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АВТОР: Сергей Гусев Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.