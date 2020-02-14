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Украинцы разместили 2,4 млрд грн на экологическом депозите Укргазбанка

14 февраля, 10:30

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Размещенные на этом депозите средства направляются на финансирование проектов по защите окружающей среды

С момента запуска уникального экологического продукта Укргазбанка "ЭКО-депозит" украинцы разместили на нем уже более 2,4 млрд грн своих сбережений. Об этом говорится на сайте банка.

Как сообщает пресс-служба, размещенные на этом депозите средства направляются на финансирование исключительно проектов по защите окружающей среды. Поэтому вклады украинцев, которые сделали реальные взносы в экомодернизацию страны, уже работают для финансирования 63 энергоэффективных проектов. По подсчетам банкиров, этого достаточно для ежегодного сокращения выбросов СО2 на 75 тыс. тонн, выработки на 106,6 млн кВт*ч в год больше "зеленой" электроэнергии для потребностей более 43 тыс. украинских семей, а также ежегодного замещениея использования ископаемого топлива на 86200 Гкал для отопления более 26 тыс. квартир.

Таким образом, украинцы собственным примером доказывают: для решения экологических проблем не обязательно иметь миллионные состояния, а наоборот – каждая гривна важна и действенна. Кроме того, программа пользуется большим спросом среди клиентов – об этом свидетельствует статистика: среди других программ "ЭКО-депозит" за время его действия предпочли 70% вкладчиков Укргазбанка, и этот показатель постоянно растет. В частности, наиболее экологически сознательные вкладчики живут в столице, Черкасской и Полтавской областях.

Напомним, Укргазбанк запустил "ЭКО-депозит" в конце 2019 года. Такой "ответственный вклад" можно открыть на 1-24 месяца, со ставкой 12% годовых. Валюта размещения – гривна, доллары США и евро. Выплата процентов предусмотрена в конце срока либо ежемесячно.

Детальнее с условиями такого экологического вклада можно ознакомиться на сайте банка.

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