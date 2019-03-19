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Украинцы резко нарастили покупку импортных орехов

Сегодня, 06:06

Поставки орехов в Украину увеличились за год на 35%

Фото: Pixabay
Украинцы резко нарастили покупку импортных орехов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/fa9/83d/5c8fa983d7ddc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/fa9/83d/5c8fa983d7ddc.jpg Экономика Поставки орехов в Украину увеличились за год на 35%

Несмотря на то, что Украина наращивает экспорт орехов, импорт этой продукции в страну также растет – по итогам 2018 года поставки увеличились на 35% по сравнению с 2017-м и достигли 28 млн долларов. Об этом пишет EastFruit.

По данным аналитиков, украинцы потратили за год на 7,4 млн долларов больше на импортные орехи, чем годом ранее. При этом за два года поставки увеличились в полтора раза, или на 9,6 млн долларов.

В списке импортируемых орехов такие:

  1. Миндаль: на него приходится около 40% всего импорта орехов в страну, и за последний год объемы поставок увеличились на 58%; около 93% миндаля ввозится из США.
  2. Кешью: объем импорта вырос на 71% – до 5,6 млн долларов; 93% поставок приходится на Вьетнам.
  3. Фундук: импорт увеличился на 10% и составил 5,2 млн долларов; лидерами поставок являются Турция и Грузия.
  4. Фисташки: общие затраты на импорт в прошлом году, который вырос на 80%, составили 1,2 млн долларов.

По словам аналитиков, остальные орехи импортируются в сравнительно небольших объемах, но их импорт тоже растет.

Ранее в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики" сообщили, что главным поставщиком экзотических плодов и орехов в Украину остается Турция – в 2018 году объемы импорта составили 526 млн долларов.

Между тем, Украина вошла в пятерку мировых лидеров по урожаю орехов:

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Тег поставки, импорт, орехи, продукты питания

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