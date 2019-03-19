Украинцы резко нарастили покупку импортных орехов

Поставки орехов в Украину увеличились за год на 35%

Фото: Pixabay

Украинцы резко нарастили покупку импортных орехов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/fa9/83d/5c8fa983d7ddc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/fa9/83d/5c8fa983d7ddc.jpg 2019-03-19T06:06:00+02:00 Экономика Поставки орехов в Украину увеличились за год на 35%

Несмотря на то, что Украина наращивает экспорт орехов, импорт этой продукции в страну также растет – по итогам 2018 года поставки увеличились на 35% по сравнению с 2017-м и достигли 28 млн долларов. Об этом пишет EastFruit.

По данным аналитиков, украинцы потратили за год на 7,4 млн долларов больше на импортные орехи, чем годом ранее. При этом за два года поставки увеличились в полтора раза, или на 9,6 млн долларов.

В списке импортируемых орехов такие:

Миндаль: на него приходится около 40% всего импорта орехов в страну, и за последний год объемы поставок увеличились на 58%; около 93% миндаля ввозится из США. Кешью: объем импорта вырос на 71% – до 5,6 млн долларов; 93% поставок приходится на Вьетнам. Фундук: импорт увеличился на 10% и составил 5,2 млн долларов; лидерами поставок являются Турция и Грузия. Фисташки: общие затраты на импорт в прошлом году, который вырос на 80%, составили 1,2 млн долларов.

По словам аналитиков, остальные орехи импортируются в сравнительно небольших объемах, но их импорт тоже растет.

Ранее в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики" сообщили, что главным поставщиком экзотических плодов и орехов в Украину остается Турция – в 2018 году объемы импорта составили 526 млн долларов.

Между тем, Украина вошла в пятерку мировых лидеров по урожаю орехов:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украинцы резко нарастили покупку импортных орехов". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.