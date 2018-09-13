Украинцы скупают доллары, а пособие по безработице увеличат: итоги дня

ОБЩЕСТВО

38 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий двое украинских военнослужащих были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Увеличился до 27% уровень бедности в Украине по немонетарным критерием (доступ к набору благ) в 2017 году, сообщила Счетная палата. "В 2017 году, в соответствии с показателями оценки бедности по абсолютному критерию и показателями, характеризующими доходы населения, в целом произошли положительные сдвиги в ситуации с бедностью в Украине. Однако показатели бедности по относительным критериям демонстрируют тенденции к росту", — говорится в сообщении.

51% украинцев не интересуются азартными играми, каждый пятый когда-то играл, но прекратил, свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Украинской национальной лотереей". 4% респондентов заявили, что играют на деньги постоянно, 10% – иногда играют в азартные игры, такое же количество сказали, что враждебно относятся к такому занятию и осуждают игроков.

14 сентября состоится судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения министру инфраструктуры Владимиру Омеляну. 12 сентября сотрудники Национального антикоррупционного бюро вручили ему подозрение. По данным НАБУ, Омелян с 2000 года до настоящего времени находится на государственной службе и в период с 1 января 2000 года по 26 апреля 2018 года получил 2,17 млн грн официального дохода, тогда как расходы его составляли только в период с 2008 года до 26 апреля 2015 года как минимум 3,45 млн грн.

На 1,045 млрд долл. украинцы в августе купили валюты через банковскую систему – это максимум с начала 2015 года. Как сообщил НБУ, впервые с октября 2017 года показатель покупки валюты населением через банки превысил ее продажу и составил 46 млн долл. До этого почти год украинцы больше продавали валюты в банках, чем покупали. В то же время, с начала года продажа валюты населением через банки превышает ее покупку на 1,324 млрд долл.

Две новые авиакомпании в октябре начнут летать из аэропорта "Борисполь": грузинская Myway Airlines в Тбилиси и бельгийская Brussels Airlines – в Брюссель.

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть производство в отношении министра юстиции Павла Петренко по материалам программы "Наши гроши с Денисом Бигусом". Производство должны открыть по ст. 366-1 (Декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

Будет увеличен до 1630 гривен с 1 января 2019 года минимальный размер помощи по безработице для лиц, которым назначаются выплаты с учетом страхового стажа и заработной платы (сейчас пособие 1440 грн), а для лиц, которым выплаты назначаются без учета страхового стажа и заработной платы – с 544 грн до 610 грн.

ЭКОНОМИКА

Ослабил на 10 копеек до 28,13 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 14 сентября по сравнению с предыдущим банковским днем, 13 сентября.

621,3 млн долларов составила разница между продажей и покупкой валюты Нацбанком в августе. Валюта продавалась в ходе интервенций для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса гривни. Но с начала года регулятор купил на межбанке больше валюты, чем продал, и в результате пополнил резервы таким способом на 579,3 млн долларов.

Должна снизиться до 5% ± 1 п.п. инфляция на конец декабря 2019 года с 5,75% ± 2 п.п. в марте. Об этом говорится в принятых НБУ Основных принципах денежно-кредитной политики на 2019 год и среднесрочную перспективу.

Порядка 48,1 млн тонн нефти в 2018 году будет прокачанов Европу по нефтепроводу "Дружба", в прошлом году было прокачано 49,5 млн тонн. При этом на 2019 год "Транснефть" получила заявки на прокачку 50 млн тонн.

Уменьшилась на 2,5% средняя цена продажи электроэнергии производителями в оптовый рынок в первой декаде сентября по сравнению с третьей декадой августа – с 1120,26 до 1091,78 грн/МВт*ч, свидетельствуют данные ГП "Энергорынок". При этом средняя цена продажи ТЭС снизилась на 13,5%, "Энергоатома" – выросла на 0,1%, ГЭС – упала на 3,6%, "зеленый тариф" (СЭС, ВЭС, малые ГЭС, биомасса) – упала на 10%.

Нет проблемных банков сейчас в Украине, сообщил директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константин Ворушилин. Однако есть банки, в которых назначены кураторы НБУ.

МИР

Европейский Союз официально продлил запрет на выдачу виз и замораживание активов для 155 человек и 44 субъектов РФ, осуществлявших действия против территориальной целостности Украины.

Сразу на 6,25 процентного пункта с 17,75% до 24% 13 сентября Турецкий центробанк повысил ключевую процентную ставку. Она увеличена уже в третий раз в этом году, с конца апреля она выросла на 11,25 п.п.

США опять стали крупнейшим производителем сырой нефти в мире. Как сообщила Администрация США по энергетической информации, "впервые за более чем два десятилетия в феврале добыча сырой нефти в США превысила ее производство в Саудовской Аравии. В июне и августе США обошли РФ по добыче сырой нефти, впервые с февраля 1999 года". Эксперты Администрации прогнозируют, что США будут добывать больше нефти, чем Саудовская Аравия и Россия, в течение этого и следующего годов. США были лидером мировой добычи нефти до 1973 года, после чего уступили сначала СССР, а потом еще и Саудовской Аравии.

27 октября 2019 года сезонные переводы часов в Евросоюзе могут быть отменены. По плану Еврокомиссии, сезонный перевод часов будет отменен во всем Евросоюзе. Однако комиссия предоставляет странам-членам право решить, по какому времени они хотят жить – зимнему или летнему. Еврокомиссия хочет, чтобы соседние страны принимали решение скоординировано – для обеспечения надлежащего функционирование внутреннего рынка и чтобы избежать ситуации, при которой некоторые государства-члены решат сохранить перевод часов, а другие откажутся от этой практики. Чтобы обеспечить плавный переход, Еврокомиссия дает государствам-членам время до апреля 2019 года. Последний обязательный переход на летнее время в Европейском союзе состоится 31 марта 2019 года. После этого государства-члены, которые захотят навсегда вернуться к зимнему времени, смогут сделать это до конца октьября.

6 млн 214 тыс. человек составило по состоянию на конец 2017 года количество работников, занятых в сфере исследований и разработок в Китае. Сообщается, что за период проведения политики реформ и открытости в стране наблюдался динамичный рост инвестиций в исследования и разработки, объем которых в 2017 году достиг 1 трлн 760,6 млрд юаней (1 американский доллар – 6,85 юаня), что в 123 раза больше против 1991 года. Среднегодовой прирост данного показателя за период 1992-2017 гг. составил 20,3%.