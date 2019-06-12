Украинцы скупают электрокары, погода бьет рекорды: итоги дня

Главные события 12 июня в Украине и мире





Общество

24 раза за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов трое украинских военнослужащих были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

42,8 тыс. человек и 5,1 тыс. транспортных средств проследовали за минувшие сутки через контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения Операции объединенных сил, сообщила Государственная пограничная служба.

643 электромобиля в мае украинцы купили и поставили на учет: 610 легковых и 33 коммерческих. По сравнению с маем прошлого года спрос на легковые электромобили вырос почти в полтора раза, а на коммерческие на 43% – такие данные приводит Укравтопром. Среди коммерческих не было новых машин. Зарегистрирован 31 электромобиль модели Renault Kangoo Z.E, и два Nissan e-NV200. В то же время зарегистрировано 86 новых легковых электромобилей и 524 старых. Самым популярным электрокаром остается Nissan Leaf – 329 ед. На втором месте – Tesla Model S (53 электрокара), далее идут BMW i3 – 46; Fiat 500е – 24; Renault Zoe – 23. Всего с начала года в Украину было ввезено и поставлено на учет 2381 легковых и 176 коммерческих электромобилей, что соответственно на 64% и 209% больше аналогичного периода прошлого года.

Самую теплую ночь с 1881 года метеорологи наблюдали 11 июня в Киеве. Столбик термометра не опустился ниже 20,2°С. Среднесуточная температура воздуха повторила рекордное значение 2009 года – 25,8°С. А следующей ночью температура не опустилась ниже 21,3°С, и предыдущее рекордное значение 1957 года было превышено на 1,1°С.

Создана Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести такое решение принял Кабинет министров. Граничная численность ее сотрудников – 57 человек, из которых 51 госслужащий.

Составит 700 тыс. тонн мусора в год мощность мусороперерабатывающего комплекса, который планируют построить в Киеве, сообщили в КГГА.

Приобрести около 500 квартир решил Кабинет министров для участников АТО, воинов-интернационалистов и участников Революции достоинства. В частности, выделено 25 млн грн на покупку 24 квартир для переселенцев-участников АТО, 200 млн грн – на покупку 165 квартир для участников боевых действий на территории других государств, 305 млн грн – на покупку 279 квартир для погибших в АТО и лиц, которые стали инвалидами вследствие боевых действий, 24 млн грн – для покупки жилья участникам Революции достоинства, которые получили инвалидность.

Ликвидировал ямочность на 3 млн кв. м дорог на сегодняшний день "Укравтодор". "В этом году на эксплуатационное содержание дорог из бюджета выделено 6,1 млрд грн. Общая поврежденность дорог из-за выбоин – 6,5 млн кв. м на 21 тыс. км дорог. По состоянию на сегодня ликвидирована ямочность примерно на 3 млн кв. м. Это около половины всего объема", – сообщил исполняющий обязанности председателя "Укравтодора" Славомир Новак.

Экономика

Ослабил на 10 копеек до 26,40 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 13 июня по сравнению с предыдущим банковским днем, 12 июня.

6,47 млрд грн и 4,41 млн долларов Министерство финансов 11 июня на плановом аукционе по размещению ОВГЗ привлекло в государственный бюджет. При этом впервые были размещены шестилетние гривневые облигации (доходность 15,85 % годовых, что намного ниже доходности краткосрочных облигаций). За их счет получено 3,42 млрд грн.

Стратегию "Укрзализныци" на 2019-2023 годы утвердил Кабинет министров. Она должна сделать компанию более привлекательной для инвестиций, эффективной для государства, прозрачной для собственников и понятной для пассажиров. Также в планах Укрзализныци – создать "Вокзальную компанию", которая должна заработать к концу 2019 года.

ГФС в мае приняла 38 решений о рассрочке НДС на импортное оборудование для собственного производства на сумму 0,9 млн евро. В целом ГФС с начала действия нормы приняла 136 таких решений на общую сумму 10 млн евро и 1,4 млн долларов.

Увеличился почти на 30% в годовом измерении экспорт сахара из Украины в мае и составил 41,3 тыс. тонн, сообщили в ассоциации "Укрцукор". Основным импортером украинского сахара в мае оставался Азербайджан – 29% всех поставок месяца. Далее идут Турция и Таджикистан – 17% и 16% соответственно. За период с сентября 2018 по май 2019 украинские производители экспортировали 378,2 тыс. тонн сахара, что на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Мир

Литва передала Украине боеприпасы к стрелковому оружию стоимостью 255,5 тысяч евро. Это почти миллион патронов для автоматов и пулеметов советского производства, которые больше не стоят на вооружении литовской армии.

Президент Греции издал декрет о роспуске парламента досрочные выборы состоятся 7 июля, а парламент нового созыва соберется 17 июля. Ранее премьер-министр страны подал главе государства запрос о назначении досрочных выборов. По словам премьера, правящая партия показала неудовлетворительный результат на выборах в Европарламент, и новые выборы нужны, чтобы исключить риски для национальной экономики.

Общие правила пользования дронами в ЕС утвердило Европейское агентство авиационной безопасности (EASA). Европа станет первым регионом в мире, который имеет полный набор правил, позволяющих вести безопасную, защищенную и стабильную деятельность дронов как для коммерции, так и для частного пользования. Начиная с июня 2020 года операторы беспилотных самолетов должны зарегистрироваться в стране ЕС, где они проживают или имеют основную работу. Каждый беспилотник будет подлежать регистрации – это позволит отслеживать его в случае необходимости.

В Риме ввели новые правила поведения для туристов. В частности, городской совет итальянской столицы запретил мужчинам ходить по улице с обнаженным торсом. Теперь нельзя есть пачкающую еду возле некоторых достопримечательностей. В фонтанах нельзя купаться. В питьевых фонтанчиках запрещено прикасаться губами к струе – можно только набирать воду в бутылки. Запрещено вешать "любовные" замки на перила мостов. Нельзя переодеваться в римских центурионов в туристических точках и брать деньги за фотографии.

Около 1400 рабочих из Непала погибли в Катаре во время строительства спортивных объектов к Чемпионату мира по футболу 2022 года. Правительство Непала подтвердило массовую гибель строителей, однако не назвали точную цифру.

Самым высокооплачиваемым спортсменом мира по версии журнала Forbes стал нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси. Его доход с июня 2018-го по июнь 2019 года оценивается в 127 млн долларов. Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду заработал 109 млн долларов. Третье место занял нападающий ПСЖ Неймар со 105 миллионами.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украинцы скупают электрокары, погода бьет рекорды: итоги дня". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"