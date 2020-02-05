Украинцы смогут добавить на ID-карту электронную подпись: подробности

/ Фото: Pixabay

Министерство внутренних дел и Государственная миграционная служба (Госмиграции) 5 февраля запустили новую услугу – добавление квалифицированной электронной подписи (КЭП) на ID-карту. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации.

Первым эту услугу оформил президент Владимир Зеленский.

"Получив такую ​​ID-карту, человек становится владельцем защищенного носителя, который соответствует украинскому и европейскому законодательству. ID-карта с КЭП предоставляет безусловные преимущества в виде простоты и удобства в процессе использования электронных сервисов государственных органов, получения административных и банковских услуг, ведения бизнеса и тому подобное", – сказано в сообщении.

Срок действия электронной подписи на ID-карте составит 10 лет, но каждые два года ее действие нужно продлевать.

Услуга является бесплатной. Ее можно получить при оформлении ID-карты по месту регистрации лица либо внести КЭП на уже имеющуюся ID-карту в любом территориальном подразделении Госмиграции. Для пользования электронной подписью нужен картридер или смартфон с NFC-ридером.

Реклама

"Оформление КЭП и внесение ее на чип ID-карты не является обязательным и осуществляется по желанию. Однако в случае нежелания собственника ID-карты получить такую ​​услугу он не сможет воспользоваться всеми преимуществами электронной подписи", – отмечается в сообщении.

В ведомстве подчеркивают, что ID-карта с КЭП является безопасной. Постороннее лицо не сможет воспользоваться подписью. Это возможно только при условии, если в руки мошенника попадет ID-карта и PIN-код к секретному ключу.

В тренде Украинцы несут деньги банкам: названа сумма депозитов

В будущем планируется реализовать в мобильном приложении "Дія" возможность идентифицироваться с помощью ID-карты, а также при необходимости подписывать документы.

Всего с начала оформления биометрических документов в Украине миграционная служба оформила более 4,4 миллиона ID-карт.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал: Минцифры создало компанию для цифровизации всех админуслуг, поскольку в правительстве считают, что через пять лет все госуслуги должны быть доступны украинцам в смартфоне.

Напомним, правительство разработало и запустило мобильное приложение "Дія", которое даст широкие возможности водителям – от онлайн-страхования до уплаты штрафов.

Также Кабмин запустил пилотный проект, позволяющий украинцам использовать электронное водительское удостоверение для регистрации на внутренние авиарейсы или поездки на поезде внутри страны.

Новости "Сегодня" продолжают цикл "Цифровая революция", посвященный, в частности, онлайн-сервисам в государственном секторе. О возможностях цифровизации наши корреспонденты рассказывают на примере Эстонии.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама