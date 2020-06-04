Украинцы смогут заключать договоры на поставку газа: в "Нафтогазе" назвали банки

Оформить документы можно будет через два госбанка и "Укрпочту"

"Нафтогаз", который хочет вести учет потребления газа в Украине в калориях, договорился с двумя государственными банками – Ощадбанком и ПриватБанком – о заключении через них договоров на поставку газа с бытовыми потребителями в рамках запланированного с 1 июля 2020 года открытия розничного рынка. Такое заявление сделал председатель "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович.

"У нас заключены договоры с двумя крупнейшими банковскими сетями и почти заключен договор с крупнейшим почтовым оператором (Ощадбанк, ПриватБанк и "Укрпошта"). Мы также ведем переговоры со многими розничными сетями. Это новый подход для Украины", – сказал Рабинович.

Пока компания не планирует открывать собственные центры обслуживания клиентов, а будет работать через существующие сети.

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"Это крупные банковские сети, крупные почтовые сети, это те розничные точки, которые уже имеют определенный трафик клиентов. И клиенту будет удобно, например, когда он пойдет решать банковские вопросы, забрать посылку или отправить письмо – заодно выбрать выгодный тариф на газ. В этих розничных точках уже есть достаточно высокий уровень сервиса, к которому клиент привык. Кроме того, вместо трех точек в городе мы получаем 200 точек, что, согласитесь, очень удобно для людей", – пояснил Рабинович.

По его словам, это мировая практика, ведь розничные точки заинтересованы в сотрудничестве.

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"У нас также будет своя онлайн платформа, на которой мы готовы делать все: сверку расчетов, справки о задолженности и т.д. Но мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний момент есть люди, которые будут приходить лично и будут звонить – это нормально", – сказал топ-менеджер.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что цены на газ для населения снижаются второй месяц кряду. В "Нафтогазе" пояснили, что цены снижаются накануне либерализации рынка газа с 1 июля 2020 года.

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Ценовая ситуация на рынке способствует намерениям правительства либерализовать рынок газа для населения с 1 июля этого года. В межотопительный сезон предпосылок для роста цен значительно меньше, чем в холодное время года. Исторически низкие цены, большие запаса газа в европейских и украинских хранилищах и летний период – все это позволит сделать плавный и безопасный переход для украинских потребителей к свободному рынку.

Напомним, во время карантина за неуплату коммуналки штрафовать не будут. Помимо этого, за несвоевременную оплату во время карантина запрещено отключать подачу жилкомуслуг за долги.

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