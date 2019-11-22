Украинцы смогут застраховать цену на газ: Оржель объяснил, что это даст

Зимой могут быть значительные колебаний цены на голубое топливо и она может существенно «подпрыгнуть»

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Министр энергетики Алексей Оржель уже прогнозировал цену на газ для украинцев в первом квартале 2020 года. В то же время он не исключает изменений цены в связи с тем, договориться ли Украина с Россией о транзите газа. Поэтому украинцам предложат застраховать цену на газ, чтобы не переплачивать в случае подорожания.

Об этом он рассказал в интервью "24 каналу".

По его словам, в случае прекращения Россией транзита с 1 января, может существенно вырасти цена на газ в Украине.

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"Поэтому сейчас правительство совместно с "Нафтогазом" нарабатывает решение, согласно которому с 1 января людям предложат определенную страховую цену на газ, которую они смогут выбрать до конца отопительного сезона. Она будет даже меньше, чем цена на первый квартал 2019 года. То есть она будет меньше прошлогодней и будет фиксированной до конца отопительного сезона. Это так называемый рыночный инструмент под названием "контракты на будущее". Почему это так важно? Потому что население не должно 31 декабря иметь одну цену, а с 1 января – другую, в два-три раза больше. Это совершенно неправильно и непонятно. Поэтому правительство сейчас делает эти важные шаги для того, чтобы сбалансировать стоимость газа. Если будет остановка транзита и будут определенные колебания на рынке газа, то потребитель выигрывает. Он имеет стабильную цену и спокойно проходит отопительный сезон, понимая, сколько надо платить", – сказал Оржель.

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Министр отметил, что в правительстве рассматривают страховую цену в пределах 7 тысяч гривен с НДС за тысячу кубометров газа.

"Сейчас цена составляет 4,805 тысяч гривен, и в декабре она будет расти в зависимости от показателей на пошлины и на газовой бирже. Но эта цена, которую предлагают, будет стабильной до конца отопительного сезона, и она меньше, чем та, которую платили потребители в январе – марте текущего 2019 года", – подчеркнул он.

Напомним, в апреле 2019 года цена на газ для населения превышала 7 тысяч гривен за тысячу кубометров, однако с мая голубое топливо стало дешеветь. В ноябре стоимость газа для населения составит 4899 грн за 1000 куб. м без учета налога на добавленную стоимость (НДС), наценки газсбытов и транспортных расходов. Сайт "Сегодня" разобрался, чего в связи с этим ждать от тарифов на отопление и горячую воду.

А о том, как украинцы, обогревающие свои дома газом, могли сэкономить, купив его дешевле по акции, смотрите в сюжете:

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