Украинцы стали больше зарабатывать на… монетах

Памятные и инвестиционные монеты НБУ как альтернатива банковским депозитам

Глава НБУ Яков Смолий демонстрирует монеты. Фото: НБУ

Украинцы стали больше зарабатывать на… монетах Александра Романюк //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/43f/11c/5c643f11c0264.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/43f/11c/5c643f11c0264.jpg 2019-02-14T07:51:00+02:00 Экономика Памятные и инвестиционные монеты НБУ как альтернатива банковским депозитам

Покупку памятных и инвестиционных монет, которые выпускает Нацбанк, многие украинцы рассматривают как один из вариантов сохранения и приумножения средств. Причем в последнее время, похоже, эта форма инвестирования становится все более популярной. По данным НБУ, в минувшем году количество реализованных памятных монет увеличилось втрое, по сравнению с 2017 годом. А число проданных инвестиционных монет возросло в два раза.

Золото в почете

Памятные монеты НБУ изготавливаются из нейзильбера, серебра и золота. Инвестиционные монеты отличаются от памятных тем, что часть чистого драгоценного металла в них составляет 999,9.

С прошлого года НБУ также стал выпускать монеты из сплава на основе цинка номиналом 10 грн. Таких монет было реализовано почти 2 млн шт. И именно цинковые монеты улучшили статистику Нацбанка по памятным монетам сразу втрое. Хотя именно эти монеты вряд ли можно рассматривать как инвестиционное вложение средств – они продавались по номиналу и, в отличие от других памятных монет, считаются действительным платежным средством.

Но при этом существенно увеличились и продажи монет из драгметаллов, и именно этот факт свидетельствует о том, что покупка нумизматической продукции рассматривается многими как способ заработка и вложения средств.

Так, в 2018 году Нацбанк продал населению 1,6 тыс. золотых монет, тогда как в 2017-м было вдвое меньше – только 830 шт. Серебряных памятных монет в 2018-м было продано 65,8 тыс., в 2017-м – 47,3 тыс. штук.

Вероятно, цифры по серебряным монетам могли быть и большими. Однако в данном случае объем покупок ограничен тиражами. Практически все серебряные монеты, поступающие в продажу "на первичном рынке", т. е. в региональных отделениях НБУ и партнерских банках, и продающиеся по рекомендованной цене НБУ, раскупаются очень быстро.

А вот монет из нейзильбера НБУ выпустил и продал меньше: 1 млн шт., тогда как в 2017-м было продано 1,2 млн. штук. Однако в данном случае объем продаж также определялся тиражами.

Памятные монеты – тоже "инвестиционные"

Интерес украинцев к памятным монетам из драгоценных металлов объясняется тем, что цены на них на вторичном рынке могут в разы превышать те, по которым эти монеты продает НБУ. Так, в прошлом году были впервые выпущены шестигранные монеты, посвященные 100-летию Национальной академии наук. Розничная цена НБУ на одну такую монету составляла 629 грн, за набор – чуть больше 2500 грн. Сейчас минимальная цена на такой набор на вторичном рынке – 2950 грн. То есть прибыль, в случае продажи монет, составит минимум 17%. И это уже в первый год после инвестирования.

Серебряная монета "Эра технологий"

А с годами цены на серебряные монеты только растут. Собственно, как и на серебро. Например, самые маленькие серебряные монеты – детский Зодиак – еще в 2018 году можно было купить в Нацбанке по 250 грн за штуку (вес серебра в них – 7,78 г, или четверть тройской унции). В 2019 году отпускная цена на них составляет уже 263 грн.

Монеты из нейзильбера (это сплав меди, никеля и цинка) гораздо дешевле, сейчас отпускная цена НБУ на них составляет от 41 до 61 грн, в зависимости от номинала и дизайна. Однако на вторичном рынке цены на многие памятные монеты гораздо выше, на некоторые – в 2-3 раза и более. Кроме того, даже наименее ценные на нумизматическом рынке монеты (например, серии "Личности") с годами растут в цене.

У памятных монет, если их рассматривать как средство инвестирования, только один недостаток: Нацбанк не принимает их обратно, то есть не выкупает у населения. То есть, чтобы вернуть вложенные средства, эти монеты нужно продавать, как любую другую вещь от частного лица, на сайтах продаж, аукционах и т.п.

Монеты, которые можно продать НБУ

А вот инвестиционные монеты НБУ как продает населению, так и скупает у людей. Они выступают и средством платежа, и одновременно отнесены к категории банковских металлов.

Объем продаж инвестиционных монет за минувший год также увеличился. Особенно существенно выросла продажа серебряных монет. По данным НБУ, за 2018 год было продано 6,5 тыс. золотых монет и 25,5 тыс. серебряных. В 2017-м украинцы купили 5,2 тыс. золотых и 10,7 тыс. серебряных инвестиционных монет.

Выкупил Нацбанк у населения за минувший год всего 240 инвестиционные монеты. "Это подтверждает спрос граждан на эту продукцию и ее инвестиционный характер", – считают в НБУ.

В отличие от памятных монет, инвестиционные есть в продаже в Нацбанке практически всегда. Поэтому перепродать их дороже на вторичном рынке вряд ли удастся. К тому же их дизайн не отличается разнообразием, так что у нумизматов спросом они не пользуются.

Самая маленькая инвестиционная золотая монета. Размером с 1 копейку, а стоит более 4 тыс. грн.

Цены на инвестиционные монеты напрямую зависят от цен на банковские металлы. При этом следует помнить, что у НБУ есть для банковских металлов отдельно цена продажи и цена покупки. Например, 13 февраля цена продажи инвестиционной серебряной монеты "Архистратиг Михаил" номиналом 1 грн и весом 1 тройская унция (31,1 г чистого серебра) составляла 551 грн, цена покупки у населения – 425 грн. Цена самой маленькой золотой инвестиционной монеты – "Архистратиг Михаил" номиналом 2 гривни и весом 3,11 г – равнялась 4003 грн, цена продажи – 3544 грн.

Из-за такой существенной разницы инвестиционные монеты нет смысла продавать вскоре после покупки. Такая инвестиция будет выгодной, если срок вложения составит минимум несколько лет. Поскольку банковские металлы растут в цене не постоянно, а скачкообразно. Но если набраться терпения, выручка может превосходить инвестиции в несколько раз.

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АВТОР: Александра Романюк Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.