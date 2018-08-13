Украинцы стали больше есть импортного сыра

Ввоз заграничного продукта в страну увеличился почти на треть

"Сырный" сегмент экономики Украины сохранил тенденцию к наращиванию импорта заграничных сыров. Так, за первые 7 месяцев 2018 года Украина импортировала 6,64 тыс. тонн сыра. Это на 29,8% больше, чем за аналогичный период 2017 года, свидетельствуют данные Государственной фискальной службы.

В денежном выражении поставки выросли на 43,6%, до 32,68 млн долларов.

При этом в большей степени украинцы предпочитают твердые сорта сыров — 93,4% импорта, менее потребляемые: мягкие — 3,4% и 3,2% — рассольные.

"Несмотря на кризис, потребление твердого сыра на внутреннем рынке почти не сократилось, а вслед за восстановлением платежеспособности, сограждане стали еще больше потреблять молочных продуктов. Активизировался импорт в премиум-сегменте, открываются новые специализирующиеся на сыре магазины", — отмечает аналитик компании Pro-Consulting Андрей Мокряков.

Как сообщалось, по итогам 2017 года Украина перестала быть экспортером сыров – импорт этой продукции превысил объемы поставок за границу. Ввоз продукции составил 10 тыс. тонн при экспорте 9,05 тыс. тонн. В сравнении с 2016 годом импорт сыров увеличился на 42% в натуральном выражении, в денежном выражении — на 58%, до 47,1 млн долларов.