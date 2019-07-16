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Украинцы тратят на еду половину доходов: почему показатель не говорит о нищете

16 июля, 09:28

Социологи считают критерий не показательным для Украины

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Сегодня украинцы 48% доходов тратят на еду. Хотя до 2016 года этот показатель доходил до 53%, говорится в отчетах Госстата. Обе цифры очень большие. Средние расходы европейцев на еду составляют 12% от доходов. Например, британцы тратят на еду 10%, нидерландцы – 10,6%, поляки – 17%, литовцы – 27%.

Но если сравнивать с другими странами, то этот критерий для Украины не показательный, считает руководительница качества жизни населения Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи НАН Украины Людмила Черенько.

"У нас много расходов идет даже у обеспеченных слоев населения, также высокая калорийность суточного питания. Возможно, это ментальная особенность украинцев. По этому критерию нашу страну сравнивать не стоит", – говорит Черенько.

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В подтверждение своих слов она подсчитала, что доля домохозяйств в Украине, которые тратят на еду более 60% доходов, составляет 26,7%. При этом доля домохозяйств, у которых остается меньше 10% после расходов на питание и жилье, – 7,6%.

Подробнее о том, как измеряется уровень бедности и что происходит с подсчетами в Украине, читайте на сайте "Сегодня" в материале "В Украине бедняков меньше, чем во Франции: где проходит "черта бедности".

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Тег украинцы, питание, расходы, бедность, Украина, черта бедности

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Сегодня

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