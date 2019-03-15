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Украинцы уже ощутили пользу от программы "теплые кредиты"

Сегодня, 07:06

Уже полмиллиона украинцев экономят на отоплении домов – брали кредиты от государственных банков и утеплили свои дома

Украинцы уже ощутили пользу от программы "теплые кредиты" Экономика Уже полмиллиона украинцев экономят на отоплении домов - брали кредиты от государственных банков и утеплили свои дома

  

Их не пугают суммы в платежках! Уже полмиллиона украинцев экономят на отоплении домов – брали кредиты от государственных банков и утеплили свои дома. Львиная доля займа вернулась по госпрограмме "теплые кредиты". Больше всего тех, кто воспользовался возможностью - жители Киевщины, Львовщины и Сумщины. Действительно ли это выгодно, выяснила корреспондент "Сегодня" Юлия Дронник.

"Первая зима, когда действительно теплее стало в квартире", – говорит жительница многоэтажки Лариса, которая годами жаловалась на то, что мерзнет в квартире. Отопление не помогало. Ее комната угловая в доме. Поэтому тепло от батарей надолго не задерживается. Решение проблемы нашли на собрании ОСМД.

"В нашем доме провели утепление. Это сейчас я одета, потому что собираюсь на улицу идти, а так я хожу по квартире как летом", – говорит жительница дома Лариса Сидоренко.

Дом утеплили за счет "теплого кредита". Потребовалось почти 2 миллиона гривен. Деньги дал государственный банк. Впоследствии часть займа вернули люди, а большую часть суммы оплатило государство. Лариса в тепло и комфорт вложила всего 3000 гривен.

Но прежде, чем что-то делать жильцы дома заказали энергоаудит.

"Аудит показал большие теплопотери в нашем доме. Помог нам разобраться в том, что нужно для нашего дома. Утепленные две боковые стены, новые окна и двери в подъезде, балансирующие клапаны на теплосети, которые равномерно распределяют теплоноситель по всем этажам, сработали. Теперь жители хотят установить автоматический теплопункт. Трубы, уже провели", – поясняет заместитель председателя ОСМД Авиатор 4 Наталия Карпенко.

"Тепловой пункт после утепления как раз разрешит им регулировать и уменьшить теплопотребление – соответственно платежи за отопление", – говорит энергоаудитор, менеджер проектов ДТЭК ЭСКО Сергей Свистюк.

Энергоаудитор компании ДТЭК ЭСКО, который разрабатывал программу утепления для этого дома с помощью тепловизора проверяет стену. 

Завершить термомодернизации ОСМД планирует за счет городской программы.

В утеплении нуждаются сотни тысяч домов в Украине. Большинство из них теряют тепло через крышу, старые окна и подвал. В этом году на реализацию энергоэффективных проектов выделят 400 млн гривен. Это деньги на компенсацию для украинцев, которые решили взять "теплые кредиты" и сделать свой дом энергоэффективным и жить в тепле.

"Государство предоставляет софинансирование на энергоэффективные мероприятия в рамках программы теплых кредитов. С другой стороны местная власть, напомню – 100 программ. И с третьей стороны – сам потребитель, благодаря сэкономленным на энергоносителях, монетизированным субсидиям. Также эти сэкономленные средства я бы ему советовал вложить в утепления своего жилья через программу энергоэффективности", – говорит председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

Более 500 000 украинских семей уже воспользовались теплыми кредитам.

"Решить это все для себя, выбрать банк, ознакомиться с условиями, которые есть на сайте, для того чтобы не профинансировать те вещи, которые не подпадают под компенсацию. Вы знаете, что есть работы, которые туда не подпадают – стоимость труда, например", – говорит заместитель председателя Сбербанка Андрей Стецевич.

Бюджет большой, но ограничен. Кто первый успел, тот и получил "теплый кредит". Для жителя энергоэффективный дом – это небольшие расходы на отопление и теплое жилье. Для государства – это меньше израсходованного топлива, возможно даже отказ от импортного и шаг к энергонезависимости всей Украины.

Как сообщалось, три государственных банка – Ощадбанк, Укргазбанк и ПриватБанк объявили о начале выдачи "теплых кредитов" на 2019 год. Их финансируют из государственного и местных бюджетов. В главной смете страны на всеукраинскую программу "теплых кредитов" выделили 400 млн грн. Суммы выбираются очень быстро, констатируют в Госэнергоэффективности.

Ранее "Сегодня" пообщались с жителями домов, в которых провели тепломодернизацию, и выяснили, сколько удается сэкономить на отоплении:

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Тег отопление, энергозависимость, теплые кредиты

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