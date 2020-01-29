Украинцы в 2019 году задекларировали почти 102 млрд гривен: подробности

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В 2019 году граждане Украины, 35% экономики которой находится в тени, задекларировали 101,8 млрд грн доходов. Это на 39% больше, чем в 2018 году. О таких итогах работы за год рассказали в Государственной налоговой службе (ГНС).

В прошлом году украинцы заполнили более 638 000 деклараций об имущественном состоянии, сообщили в пресс-службе налоговой.

Причем рост количества поданных деклараций произошел почти во всех регионах Украины, что повлияло и на увеличение налоговых поступлений в бюджет.

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"Уровень налоговой культуры граждан повышается. ДПС максимально способствует информированию украинцев и обеспечивает предоставление качественного сервиса, чтобы процедура декларирования была доступной и максимально удобной для всех граждан", – отметил глава ГНС Сергей Верланов.

По результатам декларирования в 2019 году выросла сумма налога на доходы физических лиц, задекларированная плательщиками к уплате. Она достигла более 3,4 млрд грн, что на 46% выше прошлогоднего показателя.

Помимо этого, на 63% выросла задекларированная к уплате сумма военного сбора и составила почти 494 млн гривен.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Министерство финансов в скором времени начнет работу над налоговой реформой, которую планируют провести в 2020 году.

А министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов предположил, что в Украине следовало бы отменить ЕСВ и максимально снизить ставку налога на доходы физических лиц. Компенсировать поступления в бюджет в этом случае следует за счет повышения налогов на недвижимость, землю и другие активы, а также улучшения администрирования налогов, считает Милованов.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал, что новое налоговое законодательство начнет действовать в 2021 году:

Видео: president.gov.ua

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