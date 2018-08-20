Украинцы в июле продали банкам валюты на 135 млн долларов больше, чем купили

Сегодня, 23:45

Объем покупки валюты в июле по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 35,1%

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Украинцы в июле 2018 года купили у банков валюту на эквивалент $917,8 млн, тогда как продали им ее на $1053,1 млн, сообщил Национальный банк Украины.

Чистая продажа валюты украинцами в июле уменьшилась до $135,3 млн по сравнению с $268,7 млн в июне, $350,6 в мае и $234,7 млн – в апреле этого года и $327,3 млн – в июле прошлого.

Объем покупки валюты в июле по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 35,1%, тогда как продажи – только на 11,1%, а по сравнению с июлем 2017 года покупка увеличилась на 82,5%, продажа – на 26,9%.

НБУ уточняет, что непосредственно американских долларов украинцы в минувшем месяце купили $704,5 млн, продали – $786,8 млн.

В целом за семь месяцев этого года продажа валюты превысила ее покупку на $1,37 млрд, в том числе непосредственно долларов – $1,1 млрд, тогда как за семь месяцев прошлого года – на $1,8 млрд, в том числе непосредственно долларов – $1,33 млрд.

Как сообщалось, курс доллара в Украине подскочил до январского уровня.

Напомним, CEO Twitter Джек Дорси считает, что через десять лет Bitcoin обойдет по важности доллар и станет самой актуальной валютой в мире

Кроме того, ранее эксперты рассказали, чего ждать от курса доллара осенью:
банк, НБУ, валюта, Национальный банк

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Источник:

"Сегодня"

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