Украинцы "проедают" по 54 гривни в день: на что уходят деньги

За минувший год украинцы стали больше зарабатывать и больше тратить, об этом говорят данные Госслужбы статистики. Номинальные доходы среднестатистической семьи выросли на 30%, а расходы — на 24%. По-прежнему более половины заработанного уходит на продукты.

Доходы

По данным Госстатистики, за год стало намного больше семей со среднедушевым доходом выше фактического прожиточного минимума (ПМ) — теперь их 61,8%, или 23,9 млн чел. (в 2016 г. было 46,4%, или 18 млн чел.). Напомним, по данным Минсоцполитики, фактический ПМ составлял в 2017 г. 3544 грн/мес. на человека. Доходы ниже фактического ПМ имеют 38,2% семей, или 14,8 млн чел. (было 53,6%, или 20,8 млн чел.). Наконец, людей с доходами равными или ниже установленного ПМ (1700 грн) — 3,3%, или 1,3 млн чел. (было 4,8%, или 1,9 млн чел.). Между тем, в 2018 году украинцев ждет повышение прожиточного минимума.

Главным источником доходов в семьях является труд — работа по найму либо занятие бизнесом. На него приходится почти 2/3 доходной части бюджета. При этом в городах такой источник доходов составляет 64%, в селах намного меньше — всего 43%. У горожан часть доходов от подсобного хозяйства (выращенные на даче овощи-фрукты) равна всего 2%, а у селян — 18% от всех поступлений в пересчете на деньги. Доля пенсий, стипендий и других видов госпомощи в селе и городе почти одинакова — 21% и 20% соответственно. В деньгах средняя семья имеет 7840 грн/мес.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Рынок труда в Украине медленно выходит из зимней спячки: нужны строители и начальники

Расходы

Расходы одного домохозяйства в 2017 г. составили в среднем 6903 грн/мес. или на 24% больше, чем годом ранее. То есть считается, что средняя семья могла отложить в заначку 937 грн ежемесячно. Расходы на питание чуть уменьшились, но все равно на еду уходит более половины заработанного — 50,1%. В деньгах это получается в среднем 54 грн/день на человека (в 2016 г. было 46 грн). При этом люди с невысокими доходами питаются на 39 грн/день, а более состоятельные — на 82 грн/день. Еще четверть доходов семья истратила на промтовары и услуги, это примерно столько же, как и год назад, за "коммуналку" люди отдают 15% доходов (те семьи, у кого доля платежей за ЖКУ более 15% дохода, получают субсидии от государства, их средний размер составил 357 грн/мес. — Авт.). Не изменилась доля расходов на алкоголь и табак: она равна 3% и на другие расходы — 7%.

Эксперты

Экономисты связывают значительный рост доходов прежде всего с повышением в прошлом году вдвое минимальной зарплаты до 3200 грн с 1 января и соцстандартов, а также с осовремениванием пенсий, которое произошло в октябре.

"Никакого экономического чуда не случилось, повышение минзарплат и пересчет пенсий сразу же нашли отражение в росте доходов населения, — разъяснил нам аналитик агентства MPP Consulting Павел Мельник. — Также в прочие доходы граждан Госстатистики засчитала депозиты населения, разделив всю сумму банковских вкладов на количество домохозяйств. Объемы депозитов увеличились, в частности из-за начисленных процентов и повышения курса доллара".

В 2018 г. эксперт не обещает такого большого роста доходов населения. Они, по словам Мельника, станут больше прежде всего из-за девальвации гривни, курс которой, в соответствии с заложенной в госбюджет инфляцией, должен быть к осени 29 грн/$.

Переходим с овощей на хлеб

Согласно статистике, за прошлый год немного изменилось и меню среднего украинца: люди стали есть больше хлеба, мяса и фруктов, но меньше молока, сыров, овощей, сахара. На прежнем уровне осталось потребление рыбы, картофеля, яиц, подсолнечного масла. Как видно из инфографики, на едока приходится 8,4 кг хлеба в месяц, 4,6 кг мяса и колбас, 1,2 кг рыбы, 20 яиц, 200 г картофеля, 300 г овощей и т. д. В среднем каждый съедает в день 2,5 кг продуктов, что, по мнению диетологов, достаточно по калорийности, но не сбалансировано.

Так диетолог Борис Скачко говорит, что рыбы нужно есть примерно вдвое больше, чем по статистике, картофеля и хлеба на треть меньше, а сахара — вдвое меньше. Директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко не во всем согласен с официальной статистикой: