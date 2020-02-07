Украинцы входят во вкус: в стране растет популярность услуги кешбэка

/ Фото: AFP

Реклама

Кешбэк – это, по факту, живые деньги, некая сумма, которую вам возвращают после совершенной покупки. Это выгодно отличает эту услугу от условных скидочных купонов, которые вам могут никогда так и не понадобиться. Но украинцы пока не слишком активно пользуются этой услугой — хотя в Европе и США кешбэк уже давно стал очень популярным и повсеместным.

"Кешбэк — быстроразвивающийся сервис в Украине. Самое большое ограничение в использовании этого сервиса в том, что, согласно отчетам аналитиков, около 37% украинского населения не имеет банковских карт, а значит, не может и расплачиваться ими", — отмечает Надежда Кирияк.

Она добавляет, что популярность такого сервиса растет с каждым днем. Можно утверждать, что все основные игроки в финансовой индустрии и в ритейле в той или иной мере предоставляют кешбэк.

"В Украине порядка 5-7 банков развивают с разной успешностью свои программы кешбэка на "карточках". Отметим лишь, что у каждого банка свой набор магазинов, товаров и услуг, при покупке которых вы можете рассчитывать на кешбэк. Таким образом, каждый волен выбирать, исходя из своего образа жизни и предпочтений, наиболее выгодную ему программу, но в любом случае также не стоит забывать о тарификации других сервисов, которые вы получаете с карточкой того или иного банка, будь то возможность получения кредитного лимита, перевода своих средств или других популярных услуг", — рассказывает Павел Матияш.

По данным исследования проведенного одним из популярных в Украине кешбэк-сервисов, за 2019 год украинцы сделали 3,3 млн заказов с кешбэком. И это в два раза больше, чем в прошлом году. Большинство заказов оформляли в ноябре и августе во время крупных распродаж "вack to school", 11.11 и "черная пятница".

"Больше всего денег украинцы тратят на электронику и технику. Средний чек за покупку гаджетов – 5 958 грн. А общая сумма, которую вернули украинцы, – 47,6 млн грн", — говорят в компании.

Подробнее о том, как работает услуга и как ее получить – в материале "Купить товар и получить деньги назад: как воспользоваться кешбэком в Украине".

По разным подсчетам, на кешбэке можно сэкономить до 5% стоимости товара. А в Кабмине, к слову, уже подтвердили, что кешбэк, как и депозиты, не влияет на сумму субсидий в Украине.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама